Los giros al exterior se dificultan y el Gobierno espera dólares para junio

Los giros al exterior se dificultan y en los últimos días han comenzado a surgir nuevas restricciones en bancos y empresas de giros, como permitir sólo transferencias a familiares, fijar límites de 100 dólares al día o consentir el surgimiento de filas que duran horas para conseguir un turno frente al cajero.

Con este panorama de escasez de dólares que se agudiza, el tipo de cambio paralelo se elevó de 8,30 hace dos semanas a 8,90, y, ante el surgimiento de protestas de sectores sociales que reclaman acceso a la divisa, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ha señalado que el próximo mes habrá mayor ingreso de la divisa estadounidense al país.

“A fines de mayo y en junio van a ingresar mayor cantidad de recursos de divisas por las exportaciones y eso está dando un buen resultado y lo vamos a ver en una mayor entrega de divisas”, dijo Montenegro a la prensa.

En la agencia de Western Union en El Prado paceño, largas filas han comenzado a formarse para realizar envíos al extranjero. La empresa habilita cada día un cierto número de cupos con límites que van desde los 100 dólares (para envíos a Perú, por ejemplo) a los 300 dólares (a Estados Unidos).

Decenas de personas se forman todos los días en puertas de la agencia, donde se ha montado un negocio de revendedores de puestos (a 50 bolivianos) para estar al frente de la fila.

“Tengo que enviar mil dólares a Desaguadero a mi proveedor, así que debo venir 10 días seguidos aquí y estar entre tres y cuatro horas en la fila, lo cual es un perjuicio para mi trabajo”, contó Carlos, un comerciante en la fila del Western Union. Añadió: “Puede llegar un punto que ya el proveedor no me permita traer mercadería, o tenga que pagar por adelantado todo el monto, lo que me implica venir 10 días seguidos aquí”.

Jessica fue al menos cinco días consecutivos para enviar dinero al exterior y señala que las personas van entrando en función “el sistema se va habilitando”. Señaló que se entrega fichas a las personas que probablemente ingresen en el día. “Aquí es la mejor opción; en los bancos no están haciendo envíos”, declaró Jessica.

En Money Gram, otra empresa de giros, se informó a los clientes que sólo se puede hacer envíos a familiares en el extranjero “o tienes que buscar alguien con tu mismo apellido en el país que quieres enviar”. El límite es de 500 dólares por día.

Los clientes y trabajadores de ambas empresas señalaron que el cliente puede llevar bolivianos y los envíos se hacen con una comisión. Pero las recepciones de dinero sólo se realizan en bolivianos o con límites bajos de entrega en la divisa norteamericana.

Pero en los bancos la figura es diferente. En una agencia de un banco privado señalaron que los envíos (con el sistema de Western Union) sólo pueden hacerse si el cliente lleva dólares. En una agencia del Banco Unión se señaló que desde hace más de un mes que no se hacen envíos al exterior ni se entregan dólares.

“A mí me enviaron dólares desde Estados Unidos y aquí me dieron en bolivianos, si yo quiero enviar tengo que comprar a casi 9 bolivianos o pagar las comisiones que están cobrando”, dijo otra de las personas que hacía fila en la agencia de Western Union.

Desde el Gobierno se aseguró que lo que ocurre es producto de una “especulación” y que los bancos tienen 452 millones de dólares para abastecer a los importadores y las necesidades de la población.

El nivel de las reservas internacionales llegaba a 139 millones en divisas en abril. El siguiente reporte (al mes de agosto) se realizaría en septiembre.

Ministro se reúne con exportadores

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el Gobierno nacional sostiene constantes reuniones con el sector exportador y tienen “una en puerta” para agilizar los mecanismos de devolución de los Certificados de Devolución de Impuestos a fin de que entren más dólares a la economía.

En febrero de este año, el Gobierno firmó un compromiso con exportadores para agilizar la devolución de Cedim a quienes ingresen el 100 por ciento de sus dólares al país.