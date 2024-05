Loza a Del Castillo: “No hay coca roja ni blanca, a no ser que se refiera a otra blanca que conoce perfectamente”

La respuesta del senador evista se da luego de que el ministro Del Castillo identificó acciones que insinúan un nexo entre el expresidente Evo Morales con el narcotráfico.

Las insinuaciones de nexos con el narcotráfico entre evistas y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, persisten. Ayer la autoridad gubernamental preguntó a Evo Morales ¿qué es cato blanco y rojo? y este viernes el senador Leonardo Loza salió al frente para responder: “No hay coca roja ni blanca, a no ser que se refiera a otra blanca que conoce perfectamente”, le dijo.

Loza ofreció una conferencia de prensa en la ciudad de Cochabamba, acompañado de dirigentes de las seis federaciones cocaleras del trópico.

Visiblemente molesto por el “ataque” del Ministro de Gobierno a la región cocalera, que es bastión del MAS, principal base de apoyo político de Morales, rechazó las acusaciones que la autoridad lanzó ayer ante medios de comunicación.

“Queremos responder al señor Ministro de Gobierno, que ayer, no sé si en su desconocimiento, comenzó a hablar atacando directamente a Evo Morales, hablando de catos rojos y catos blancos. Yo no conozco ningún cato rojo, no hay coca roja, no hay coca blanca, a no ser que se refiera a otra blanca que él conoce perfectamente, esa blanca que permiten salir de los aeropuertos de nuestro país al exterior”, señaló Loza en alusión a anteriores descubrimientos de envío de droga a otros países.

El cato de coca se refiere a la extensión de cultivo de la hoja (50 x 50 metros) a la que tiene derecho cada productor. El respeto a esta disposición está a cargo de la Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico (Udestro). Los cultivos que exceden esa medición son considerados excedentarios.

La respuesta del senador evista se da luego de que Del Castillo identificó acciones que insinúan un nexo entre el expresidente con el narcotráfico.

Por ejemplo, el ministro indicó que la mayoría de las fábricas y laboratorios de droga se han hallado en Villa Tunari, territorio de la federación liderada por Morales. Agregó que el exmandatario rechaza, con movilizaciones, el cambio de personal de la oficina que controla cultivos de coca en Chapare y se opone al ingreso de policías antidroga a ese sector.

“(Morales) debería pedir a los que producen hoja de coca excedentaria que nos permitan erradicar en esta zona, pregúntenle a Evo Morales qué son los catos blancos qué son los catos rojos, pregúntenle a Morales y (a ver) si tiene la hidalguía de responder”, declaró Del Castillo.

Al respecto, Loza negó que en el trópico de Cochabamba, en especial en Villa Tunari, zona de Morales, se impida el ingreso de policías antidrogas. “Es una fábrica de mentiras”, dijo el senador al referirse a Del Castillo y sus afirmaciones.

“Este señor ministro, no sé si en su desesperación, preocupación o nerviosismo, empieza a hablar de cato rojo y blanco; una vergüenza que un ministro de Estado tenga una percepción como en tiempos neoliberales, cuando decían que la coca es cocaína, es igualita esta percepción”, afirmó.

Los dirigentes cocaleros afines a Morales aclararon que ese sector rechaza el nombramiento de José Nivardo Ribera como ejecutivo de la Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico (Udestro), debido a que esa persona tiene denuncias de irregularidades y, ahora, fue expulsado de las seis federaciones de cocaleros del trópico.