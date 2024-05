Macron aboga por permitir a Ucrania atacar el territorio ruso con armas occidentales

El presidente francés precisó que solo se debe permitir a las fuerzas ucranianas atacar los emplazamientos militares rusos «desde los que se ataca a Ucrania».

Fuente: RT

Este martes, en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunció a favor de permitir a Kiev atacar instalaciones militares en territorio ruso con armas occidentales.

«Ucrania está siendo atacada, en realidad, desde bases en Rusia […] Debemos permitir que eliminen los emplazamientos militares desde los que se disparan los misiles, esencialmente los emplazamientos militares desde los que se ataca a Ucrania», declaró Macron. No obstante, el mandatario francés precisó que no se puede permitir que el régimen de Kiev use armas occidentales contra otros objetivos militares o civiles en Rusia, ya que eso provocaría una «escalada».

Llamamientos a la escalada

De este modo, el presidente francés se unió a otros líderes de países de la OTAN que se han pronunciado a favor de permitir a las autoridades ucranianas usar armas occidentales de largo alcance para atacar el territorio ruso. Entre los Estados que ya expresaron esa postura se encuentran Polonia, la Republica Checa, los Países Bajos, Suecia, Letonia, Lituania y Estonia.

La semana pasada, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó a los países de ese bloque a levantar las restricciones sobre el uso de las armas suministradas a Ucrania contra objetivos militares rusos situados en el territorio internacionalmente reconocido del país euroasiático. Al mismo tiempo, aseguró que los miembros de la Alianza «no serán parte del conflicto». Por su parte, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, comunicó que los países europeos discutirán la posibilidad de levantar las restricciones este martes. El jefe de la diplomacia europea sostuvo que el uso de armas occidentales por parte de Kiev, «según el derecho de guerra, es perfectamente posible».

«Graves consecuencias»

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió este martes a los países de la OTAN que una escalada permanente del conflicto ucraniano conllevaría «graves consecuencias».

«Así que los representantes de los países de la OTAN, especialmente los de Europa, especialmente de los países pequeños, deberían ser conscientes de con qué están jugando. Deberían tener en cuenta que, por lo general, son Estados con un territorio pequeño y una población muy densa. Deberían tener en cuenta este factor, antes de hablar de atacar en la profundidad del territorio ruso. Son cosas serias, y estamos observando esto muy de cerca», manifestó el jefe del Estado ruso.