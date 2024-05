Manfred pide paciencia a los transportistas y anticipa convocatoria a una reunión tras anuncio de bloqueo

Tras el anuncio del sector de transporte de Cochabamba donde definieron medidas de presión para este martes para que se incremente el precio del pasaje , el alcalde del Cercado les pide paciencia y asegura que no es tiempo por la crisis económica que afecta a la población.

“En esta oportunidad es bien complicado elevar el precio de las tarifas, por la situación económica por la que está atravesando el país. Yo les he ofrecido, inclusive estamos terminando el estudio de poder rebajarles los impuestos a ellos mismos aún más todavía para evitar la subida de pasajes y más bien lo que se tiene que consolidar es el pasaje de Bs 2 porque es 1.90 eso es lo oficial”, dijo Manfred.

Para el burgo maestro de Cochabamba cuando hay una mejor economía incluso se podrá incrementar un precio superior a los Bs 2,18 que estableció el último estudio de costos, indica que se debe consolidar los Bs 2 por ahora y aceptar la reducción de los impuestos municipales de vehículos para el sector del transporte.

“Llegado el momento que mejore la situación económica y vamos a poder hablar de elevar los pasajes porque de acuerdo al estudio que se ha hecho viene a costar más o menos 2.17 que eso no se va a dar de subir subiría a 2.20 pero tampoco se daría porque seguramente van a decir no hay cambio, entonces va a ser 2.30 o 2.50, entonces, esperaremos un poco que mejore la situación económica”, dijo.

Por su parte, el director de Movilidad Urbana, Ever Rojas, afirma que no comprende la postura que está asumiendo actualmente las federaciones de transporte, debido a que en el Comité de Transporte se había acordado ingresar a una etapa de socialización, de la cual el plazo aún no se cumplió.

“No entendemos cuál es el objetivo, creo que es una medida bastante apresurada, no tiene sentido, puesto que nosotros estamos en pleno debate con los sectores sociales que evidentemente rechazan cualquier tipo de incremento”, manifestó Rojas a UNITEL.