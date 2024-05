Marc Anthony estrena su nuevo álbum “Muevense”

Es el artista de música tropical más exitoso de todos los tiempos, lanza su nuevo material musical que promete transportar en el tiempo.

Un nuevo álbum de Marc Anthony siempre es motivo de celebración, y habla de la atemporalidad y consistencia de su voz, sus colaboradores musicales y que, en cualquier momento, se puede encender cualquier estación de radio y dentro de la misma música sin la interrupción de comerciales, puede que se escuche una canción que grabó el año pasado junto a una canción que grabó hace 30 años. Él es como Sinatra, y cuando se lo escucha, también se escucha los ecos de todos los momentos inolvidables de la vida.

Y ahora llega “Muevense” una nueva banda sonora para el próximo capítulo de la vida de Marc y de quienes han seguido su trayectoria. La apasionante canción principal, Muevense, que tiene todo en un One Chord, contiene también un universo y una variedad de ritmos e inundará todas las pistas de baile. El clásico a los ex amantes está reflejado en “Punta Cana”, y este ya se suma a “No me conoces”, “Hasta ayer” y “Y hubo alguien”.

“Si te enamoro”, ya va inmediatamente a la lista del playlist de una próxima boda. “Ojalá te duela”, es una incursión histórica al mariachi con el gran Pepe Aguilar, y confirma lo que siempre se ha sabido: esa lágrima en la voz de Marc trasciende estilos y fronteras musicales.

“En la distancia”, del gran compositor colombiano Fonseca, tiene una de las construcciones musicales más emocionantes en la discografía de Marc. Ale Ale es lo más cercano a un discurso que jamás escuchado a Marc dar, es “My way”. “A dónde vamos a parar” es la ruptura/llanto en la pista de baile, escrita por el tocayo de Marc, el legendario Marco Antonio Solís. El cierre del álbum, “Amarte a la antigua”, tiene la nota sostenida más impresionante en un cambio de clave que jamás escuchado y será un elemento básico en los años venideros.

Track list: