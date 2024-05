Las movilizaciones reclamando por la falta de dólares continuarán este martes, cuando 5.000 gremiales se movilizarán en la ciudad de La Paz, anunció este lunes el dirigente de la Federación de Gremiales de El Alto, Toño Siñani.

El sector reclama, además, la anulación del proyecto de Ley 145 presentado por el senador Félix Ajpi (MAS), que plantea que la Aduana realice operativos de vigilancia y control en mercados, ferias y depósitos.

También pide la derogatoria del Decreto Supremo (DS) 4732, el cual regula los contratos de compraventa de bienes privados y requiere la certificación para la preventa de propiedades.

“Más de 5.000 gremiales nos movilizaremos, la familia gremial nuevamente está en estado de emergencia. No hay dólares. Es hora de unirnos para movilizarnos para salir en marcha de protesta en contra de este Gobierno y contra un proyecto de Ley 145”.

Siñani negó cualquier intención de desestabilizar al Gobierno, como advirtieron autoridades.

La concentración se realizará en el puente de la Cervecería a las 08.00 y desde allí partirá hasta al centro de La Paz.

El dirigente alteño dijo que la falta de dólares está afectando a los gremiales debido a que no pueden comprar los insumos que requieren.

“Quieren quitarnos nuestra mercadería, quieren entrar a nuestros depósitos, a nuestras ferias y eso no lo vamos a permitir. Es hora de unirnos con todas nuestras ferias contra esta ley que está atentando contra todos. El señor Ajpi no es gremial y no conoce nuestra realidad”, indicó, respecto al proyecto de Ley 145.

Anunció que si no son atendidos, el jueves o viernes realizarán un ampliado nacional para definir otras medidas.

Este lunes, en varias regiones del país se movilizaron gremiales exigiendo atención a sus demandas. El transporte pesado también está en apronte y bloquea varias rutas en demanda de combustible y dólares.