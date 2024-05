Met Gala 2024: todos los looks de la alfombra más emblemática de la moda y el arte

El Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York volvió a convertirse en el epicentro del mundo fashionista con la presencia de numerosas estrellas que inspiraron sus outfits en el relato “El Jardín del Tiempo”. El análisis de cuatro expertos a Infobae.

Inspirada en El Jardín del Tiempo, un relato de J.G. Ballard de 1962, la Met Gala 2024, también conocida como la gala benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, volvió a convertirse en el evento de moda y arte más esperado por los amantes del mundo fashionista. Por sus escaleras, numerosas estrellas desfilarán con sus sorprendentes y disruptivos looks.

Celebrando el lanzamiento de la exposición 2024, titulada Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Bellas durmientes: el despertar de la moda), los diseñadores Gabriel Lage, Javier Saiach, Roberto Piazza y Camila Romano analizaron a Infobae cada uno de los estilos que se desplegaron este “The First Monday in May” (Primer lunes de mayo).

Todos los looks de la alfombra más esperada por los amantes de la moda

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez eligió un diseño de Schiaparelli Haute Couture.

Bajo la mirada de Lage, el look que eligió la actriz y cantante “es un trabajo rutilante sobre transparencia, un vestido absolutamente sensual, íntegramente trabajado con artesanía absoluta. Esto es un vestido de transparencia, trabajado totalmente en hilo de seda y, en este, con figuras geométricas y algo de abstracto y luego bordado íntegramente con cristal”.

Anna Wintour

Anna Wintour optó por un vestido de Loewe. REUTERS/Andrew Kelly

“El año que más me gustó”, afirmó Saiach al describir el estilo de la anfitriona. “Se muestra con la seguridad de siempre, pero esta vez innovando con colores (atípico en su propuesta) el corte es impecable y dentro de la seguridad que siempre destaca, las flores que acompañan a Aurora en los jardines se adueñan de su impecable sobretodo. ¡Elegante!”, aseguró.

Ashley Graham

La modelo eligió un vestido negro, ceñido al cuerpo y con flores bordadas con cristalería diseñado por Ludovic de Satinr Sernin. REUTERS/Andrew Kelly

Bajo la mirada de Piazza, el estilo de Graham es “sencillamente espantoso. Si la temática es ‘bellas durmientes’, no tiene nada que ver el vestido ese negro. Primero que no es para el cuerpo de ella. Si estamos hablando de disfraces, de teatralización, está todo bien, puede ser que esté bien hecho, pero nada que ver. Me parece totalmente una cosa gótica, de muy mal gusto, exaltando curvas que no corresponden”.

Zendaya

La actriz, que ya se convirtió en un ícono de la moda, optó por un diseño de Margiella by Galiano. REUTERS/Andrew Kelly La actriz, que ya se convirtió en un ícono de la moda, optó por un diseño de Margiella by Galiano. REUTERS/Andrew Kelly

“¡Siempre impecable y dando en la tecla!”, afirmó Romano al analizar el estilo de Zendaya. “Su look está compuesto por un corsé verde esmeralda combinado, con un lazo sobre el hombro que se convierte en falda en tonos azul tornasol con corte sirena. El brillo de la organza, más los accesorios en forma de parra de uva, ¡le dan un toque genial! Termina de completar su look, un tocado con plumas y un make up que la hace ver como salida de un cuadro renacentista, pero a la vez súper canchera. Top”.

Lily James

Lily James eligió un vestido bordado con flores para transitar la famosa escalinata REUTERS/Andrew Kelly

Según Lage, el estilo de la artista es “una pieza que parece de raso de seda natural, íntegramente trabajado en hilados pegados a los vestidos aplicados a mano y trabajados de manera artesanal. Con un escote corazón, con una corsetería de línea bastante antigua, creo que en estas líneas hay un regreso absoluto a los 90″.

Rebecca Hall

Rebecca Hall se sumó con un vestido etéreo a la Met Gala 2024 REUTERS/Andrew Kelly Rebecca Hall se sumó con un vestido etéreo a la Met Gala 2024 REUTERS/Andrew Kelly

“Me encantó, es el hada de un cuento maravilloso, flota con ese etéreo vestido con flores, de líneas simples, pero con colores y tamaños de flores tan suaves que parece un jardín vivo”, afirmó Saiach sobre Hall

Nichapat Suphap

Nichapat Suphap optó por un look en blanco para la alfombra de los Met Gala REUTERS/Andrew Kelly Nichapat Suphap optó por un look en blanco para la alfombra de los Met Gala REUTERS/Andrew Kelly

Para Piazza, su vestido “está totalmente mal hecho el vestido. Está muy largo adelante, se lo pisa. Zapatos horribles que no se usan más con taco enorme, grueso. Feo le queda. Mal peinada, mal maquillada, mal parada. Le doy menos 0 puntos, espantoso”.

Bad Bunny

Bad Bunny optó por un traje hecho a la medida inspirado en la flor nacional de Puerto Rico REUTERS/Andrew Kelly Bad Bunny optó por un traje hecho a la medida inspirado en la flor nacional de Puerto Rico REUTERS/Andrew Kelly

“Bad Bunny, tiene un total look de Maison Margiela. Detalles de saco sastrero con pespuntes a la vista y flores voluminosas en color negro. Lo combina con un pantalón de esmoquin con detalles en rojo y pespuntes. Su look se completa con accesorios como sus gafas y capelina de raso, respetando muy bien la temática entre el renacimiento y la belleza, entre lo moderno y lo clásico”, aseguró Romano.

Gigi Hadid

Gigi Hadid optó por un vestido bordado con flores amarillas de Thome Browne REUTERS/Andrew Kelly Gigi Hadid optó por un vestido bordado con flores amarillas de Thome Browne REUTERS/Andrew Kelly

Según Lage, “es una pieza maravillosa. Una corsetería bien de estilo antiguo. Si se fijan bien, lo que tiene en la falda es una chaqueta armada con botones y mangas desde la cual están aplicados volantes, o sea la chaqueta se va transformando en volantes, y eso es lo que genera toda esa falda espectacular trabajada también con apliques de hilo de seda íntegramente bordados en cristal, que es uno de los grandes mandamientos de la moda de los próximos años”.

Jessica Biel optó por un vestido en la gama de los rosas, con flore REUTERS/Andrew Kelly

“Impactante”, afirmó Saiach sobre el look de Biel y agregó: “¡Impresionante la presencia del vestido, habla por sí sola, ella hermosa y relajada! Sin dudas uno de los vestidos de esta noche”. Madelyn Cline

Madelyn Cline luce un vestido en total white REUTERS/Andrew Kelly Madelyn Cline luce un vestido en total white REUTERS/Andrew Kelly

De acuerdo a Piazza: “Es un vestido interesante, muy bien hecho. Me da a una novia, muy monacal. Es un vestido gótico totalmente. Es una novia gótica -monacal y no me da romanticismo para nada. Sí, me parece un vestido gótico monacal blanco”.

Matt Damon y su esposa Luciana

La pareja del actor y la argentina dijeron presente en la MET Gala 2024 REUTERS/Andrew Kelly La pareja del actor y la argentina dijeron presente en la MET Gala 2024 REUTERS/Andrew Kelly

“Él tiene un smoking clásico negro, con moño y zapatos de charol. Ella un vestido blanco strapless con alforzas en el busto y un lazo del mismo tono. Poco jugados para la ocasión”, aseguró Romano

