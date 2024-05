“Mi hija no quiere ir más al colegio”: Madres piden dar con la persona que manipula fotos de estudiantes con cuerpos desnudos

Fuente: Red Uno

Charles Muñoz Flores

Madres de familias de una unidad educativa están denunciando una grave situación en la que los rostros de sus hijas menores de edad están siendo manipulados digitalmente y colocados en cuerpos desnudos de mujeres adultas. La alarmante situación ha afectado a varias niñas y adolescentes del colegio, exigen a las autoridades dar con la persona que manipula las fotografías y las hace circular en denominados ‘pack’.

Una de las madres, visiblemente preocupada, relató su angustia: “Estoy preocupada porque ahora está mi hija, pero dicen que hay otras cuatro niñas más y menores de 14 años. Ayer he ido a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) pidiéndoles que hagan justicia y que lleguen hasta la persona que está haciendo esto. Saber quién es la persona que está dañando la imagen de las niñas y adolescentes de ese colegio. Ver a mi hija desnuda en esas fotos fue algo muy preocupante”, expresó con voz quebrada.

La madre contó cómo se enteró del caso: “El día martes, mi hija llegó del colegio con lágrimas en los ojos y me dijo que ya no quería ir nunca más porque una foto estaba circulando con su cuerpo desnudo. Llamé a las otras madres y me contaron que sus hijas también estaban afectadas y que una de ellas había ido a hablar con la directora, pero parece que la directora está haciendo caso omiso. Al enterarse, ella debió llamarnos a nosotros como padres”.

La preocupación de las madres es palpable. “Ayer fui con otra mamá a hablar con la directora, pero ella nos dejó en la DNA y nos dijo que volvería hoy a primera hora. Quisiéramos que la directora nos ayude y haga algo. Queremos saber cómo es que la señorita que tenía las fotos las obtuvo”, continuó la madre.

Su hija está profundamente afectada por la situación. “Ayer le dije a la DNA que mi hija necesita un psicólogo. Me enteré de que hay otras niñas que tienen miedo a hablar. Llegaré hasta lo último, como le dije a la directora”, declaró.

Las fotografías continúan circulando, generando una atmósfera de incertidumbre y temor. “En el colegio, ayer, mi hija dijo que sus compañeros le preguntan si es cierto sobre las fotos que están circulando y ella no sabe qué responder. Quisiera que la directora le pregunte a la señorita cómo es que llegaron esas fotos a ella. Según la directora, la señorita no tiene culpa y deberíamos agradecerle que nos avisó. Pero si ella hubiese sido una buena persona, habría ido directamente a las afectadas”, comentó la madre indignada.

Las madres afectadas han presentado denuncias formales. “En la DNA están las cuatro cartas de las madres que hemos hecho la denuncia. Hemos estado pendientes de nuestros teléfonos, pero no nos han llamado”, señaló.

Finalmente, hacen un llamado a las autoridades para que se haga justicia. “Pido justicia y que, por favor, investiguen hasta dar con la persona que está haciendo esto. Pienso que no son solo estas cuatro estudiantes, sino que hay varias más que tienen miedo a hablar. Puede estar ocurriendo también en otros colegios”, concluyó una de las madres, pidiendo acciones inmediatas para detener esta grave situación y proteger la dignidad de las menores.