Monseñor Centellas, indignado por retraso de judiciales: “La democracia se debilita”

Fuente: correodelsur

El Arzobispo de Sucre, monseñor Ricardo Centellas, expresó este sábado su indignación con los legisladores y la crisis del sistema judicial, debido al retraso en la elección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Durante su homilía del Te Deum por el 25 de Mayo, en la que también pidió unidad sincera y transparente, la máxima autoridad de la Iglesia católica en Sucre remarcó que en el país “falta independencia y libertad”.

“La democracia se debilita (…) Estamos viendo un proceso de elecciones judiciales que va y no va, parece que avanzan, pero no avanzan (…) Un Órgano Legislativo que camina y no camina”, indicó Centellas en una eucaristía que no contó con la presencia de los mandatarios Luis Arce y David Choquehuanca ni el alcalde Enrique Leaño en la Catedral Metropolitana.

El proceso de las elecciones judiciales se mantiene estancado en la Asamblea Legislativa, pese a que el pasado jueves, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó la resolución de una sala constitucional de Pando que paralizó la preselección de candidatos, a fines de abril.

El Legislativo debe seleccionar con dos tercios a los candidatos a magistrados que competirán en las elecciones judiciales y remitir la lista al Tribunal Supremo Electoral para la organización de los comicios.