‘Nuestro Gobierno, no puede estar en crisis’, dice Arce y asegura que el país está en proceso de industrialización

Fuente: erbol.com.bo

Ante la serie de críticas por la actual situación económica, el presidente Luis Arce afirmó este miércoles que su Gobierno no puede estar en crisis y, por el contrario, aseguró que el país se encuentra en proceso de industrialización.

Durante un acto de inauguración de la Planta de Almacenamiento y Transformación de Cereales en Viacha, La Paz, el mandatario restó importancia a las críticas de la oposición y los anteriores gobiernos, como el de Jeanine Añez.

“Crisis económica era lo que ellos se enfrentaban por no hacer caso al pueblo, por no hacer las cosas que el pueblo necesita, en cambio, nuestro Gobierno no puede estar en crisis, porque estamos obedeciendo, estamos construyendo el país, estamos industrializando el país”, consideró.

Para el mandatario, hubo una “incapacidad total” en el manejo de la cosa pública del Estado durante la administración de Añez al incurrir en errores para la gestión de créditos internacionales que no tuvieron el respaldo del Legislativo.

En la actualidad, el país atraviesa por una crisis por la falta de la divisa estadounidense, pese a las acciones encaradas por el Gobierno como los bonos en dólares, la situación persiste para la población y los empresarios.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció que se busca posicionar el discurso de una supuesta crisis económica como un “golpe blando” para generar desestabilización en el país. //agc