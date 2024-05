Nuevo edificio municipal ocasionaría cierre de una pista del aeropuerto Jorge Wilstermann, advierte DGAC

“No empecemos a tocar temas políticos, ya en la zona, el edificio de la plaza Colón tiene más de 20 pisos que ya está construido, hay edificios de la anterior gestión que han sido aprobados con 30 pisos y un edificio de 17 pisos lo van a observar porque es de la Alcaldía, por favor no nos metamos en temas políticos”, declaró el burgomaestre.

Ante la polémica sobre la construcción de este edificio, Reyes Villa manifestó que la obra continuará y que se logrará todos los pisos que se definieron, afirmando que se requieren de estas oficinas para disminuir el gasto por alquileres.

“Se ha hablado con pilotos experimentados y me han dicho que no me preocupe, que no tiene nada que ver. Si tenemos que defender, vamos a defender, el edificio sí o si se va a hacer porque necesita la ciudad, no porque necesite el alcalde”, agregó.