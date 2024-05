ONU suspende entrada de alimentos en el sur de Gaza

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNWRA) anunció este martes (21.05.2024) la suspensión de la distribución de alimentos en Rafah. Esto mayormente debido a problemas de suministro y de seguridad en esa ciudad del sur de la Franja de Gaza, teatro de combates entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, considerado terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos.

«La distribución de alimentos en Rafah está actualmente suspendida debido a la falta de suministros y a la inseguridad», indicó la UNWRA en la red social X. «Tras el inicio de la operación militar» israelí, el 7 de mayo, «el centro de distribución de la UNRWA y el depósito del PMA (Programa Mundial de Alimentos) en Rafah son inaccesibles», precisó.

🛑As a result of the ongoing military operation in eastern Rafah the @UNRWA distribution centre and @WFP warehouse, both in #Rafah, are now inaccessible.

Food distributions in Rafah, southern📍#Gaza, are currently suspended due to lack of supplies and insecurity. pic.twitter.com/EQfdjHYwrk

