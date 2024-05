Oposición vivió una semana entre polémicas por una reunión en EEUU y llamados a la unidad

La reunión en Estados Unidos fue efectuada entre Samuel Doria Medina, Zvonko Matkovic, en representación de Luis Fernando Camacho, y Carlos Alarcón, quien fue en lugar de Carlos Mesa.

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Fuente: Visión 360

Luego de conocerse la reunión entre actores políticos de oposición en Washington DC, Estados Unidos, para, supuestamente, llegar a un “pacto secreto” de cara a las Elecciones Generales de 2025, surgieron numerosas contradicciones y críticas. A la par de ello, otros líderes disidentes buscan la conformación de un solo bloque de unidad para los comicios venideros.

Actores políticos de oposición se reunieron la jornada de ayer con el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar. De dicho encuentro se obtuvo la suscripción de un “acuerdo”, que será suscrito por quienes “estén de acuerdo con la unidad” de la población boliviana, con miras a buscar una alianza que pueda hacer frente al Movimiento Al Socialismo (MAS), en las Elecciones de 2025.

En una conferencia de prensa, el rector de la casa superior de estudios de la capital cruceña llamó a las autoridades políticas disidentes al partido azul a formar parte de este acuerdo.

“Queremos hacerles conocer que firmamos este documento ayer y estamos en este momento poniendo en consideración a todos los actores a nivel nacional, quienes seguramente van a evaluar este documento, y quienes estén de acuerdo con la unidad, van a firmar este documento”, dijo este viernes Cuéllar.

Críticas y “contradicciones” por reunión en EEUU

La reunión entre líderes de oposición en Estados Unidos generó bastantes críticas, particularmente al interior del Parlamento. Para el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Beto Astorga, consideró que existen contradicciones que evidencian una falta de comunicación entre la dirección nacional y la jefatura de bancada de su partido. El parlamentario sostuvo que, de buscarse una unidad, ésta debería ser en Bolivia, y no así en otro país.

“Parece que estas contradicciones demuestran que realmente no hay forma de comunicación entre la dirección nacional y el jefe de bancada de CC, eso se tiene que mejorar. Ahora con lo ocurrido, creo que el pueblo quiere unidad de la oposición, pero esta unidad no se puede realizar en otro país, tiene que ser en Bolivia, y esperemos que cualquier reunión que existe entre líderes de la oposición, nuevos, emergentes y antiguos, se la pueda realizar en el país, y no en Estados Unidos”, dijo Astorga.

Entre tanto, el jefe de bancada del MAS, Jerges Mercado, calificó de “vergonzoso” que la oposición continúe subordinada a EEUU.

“Una vez más la oposición va y se inclina ante sus patrones norteamericanos, y prometen unirse, prometen de todo, seguramente para que sus patrones norteamericanos empiecen a soltar la plata para su campaña”, criticó.

La reunión fue develada por el jefe de bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi, y confirmada por el excanciller y exalcalde de La Paz, Ronald MacLean, durante esta semana.

MacLean, actual asesor del gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, manifestó que la reunión se dio entre el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, el asambleísta Zvonko Matkovic (en representación de Camacho) y Carlos Alarcón, en representación de Carlos Mesa.

Ante esta noticia, Doria Medina compareció ante los medios de comunicación para indicar que se “hace una novela de nada”, y ratificó que fue invitado a una reunión en EEUU.

“Están haciendo una novela de nada. Me han invitado a una reunión como a muchas que he ido al exterior y está claro que cuando tenga que darse la unidad se dará pues en Bolivia”, dijo en conferencia de prensa.

