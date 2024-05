Oriente: el plantel decidió entrar en paro por deudas, mientras miran de reojo a Tucho

Por: Julio César Lozada

El plantel de Oriente Petrolero había sido citado por el cuerpo técnico que comanda Víctor Hugo Antelo, para trabajar este viernes por la tarde desde las 16:30 en la sede de San Antonio. Sin embargo, estos hicieron conocer que entran en paro reclamando deudas atrasadas tal y como sucedió durante los 20 días tras no clasificarse a los cuartos del Apertura.

Los jugadores estuvieron por la mañana en San Antonio, sin embargo, no se entrenaron porque el cuerpo técnico no se presentó. Poco después, el técnico Tucho Antelo se reunió con el presidente Ronald Raldes que volvió a darle su respaldo. El plantel, según dijo Diego Bejarano, había optado por no trabajar ni presentarse el domingo si Tucho sigue como DT.