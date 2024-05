Otro escándalo por apuestas deportivas en la Premier League: la grave acusación contra el brasileño Lucas Paquetá

La Asociación Inglesa de Fútbol publicó un comunicado en el que denunció la implicación del mediocampista del West Ham por su irregular actitud en cuatro partidos de la temporada pasada

Lucas Paquetá, acusado por la FA (Football Association)





Fuente: infobae.com

Lucas Paquetá fue acusado formalmente por la Asociación Inglesa de Fútbol después de haber cometido infracciones en cuatro partidos de la Premier League correspondientes a la temporada 2022/2023. La federación lo denunció por haber influido en el progreso del encuentro con la meta de que una o más personas se beneficien en las apuestas deportivas. El futbolista brasileño publicó un comunicado en las redes sociales.

El comunicado de la FA mencionó: “Lucas Paqueta, del West Ham United, ha sido acusado de mala conducta en relación con presuntas infracciones de las reglas E5 y F3 de la FA. El jugador ha sido acusado de cuatro infracciones de la Regla E5.1 de la FA en relación con su conducta en los partidos de la Premier League del club contra el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023; y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023″.

Y completó: “Se alega que buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto o ocurrencia de estos partidos al buscar intencionalmente recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar el mercado de apuestas para que una o más personas para sacar provecho de las apuestas. Lucas Paqueta también ha sido acusado de dos infracciones de la Regla F3 de la FA con respecto a presuntos incumplimientos de la Regla F2 de la FA. La FA no hará más comentarios hasta la conclusión de este caso”.

El detalle que no pasó por alto es que en los cuatro partidos mencionados Paquetá fue amonestado. En la derrota (2-0) ante Leicester al minuto 60, en el empate (1-1) contra Aston Villa a los 70′ y en la victoria (3-1) ante Leeds United, duelo en el que fue figura, a los 65′: en todos los casos la amonestación fue por derribar a un rival. Además, en la igualdad (1-1) ante Bournemouth fue apercibido por tocar la pelota con la mano a los 94′ justo antes de ser reemplazado.

Al mismo tiempo, precisaron que Paquetá tendrá hasta el 3 de junio para dar respuestas a estos cargos, fecha sujera a cualquier solicitud de prórroga del caso. El brasileño que fue convocado con su seleccionado nacional para la Copa América ya se anticipó en las redes sociales con una publicación: “Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido. Niego los cargos en su totalidad y lucharé con todo aliento para limpuiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios”.

Vale mencionar que la investigación entró en curso desde el año pasado, momento en que Paquetá empezó a ser indagado por las autoridades de turno. El carioca de 26 años igualmente permaneció con los Hammers y compitió esta última campaña a nivel local e internacional: disputó 35 partidos, convirtió 7 goles y aportó 7 asistencias.

Hay que repasar que el sudamericano no es el primer futbolista en ser investigado por los organizadores de la Premier, ya que el año pasado fue suspendida la estrella del Brentford Ivan Toney (8 meses sin jugar y una multa económica de más de 60 mil dólares), mientras que el italiano Sandro Tonali (Newcastle) fue acusado de infringir 50 puntos del reglamento de la federación y no juega partidos oficiales desde octubre de 2023.

Según se informó en las últimas semanas, la Premier League quiere erradicar por completo la ligazón de las apuestas deportivas con su liga. A través de un comunicado, las autoridades informaron que 18 de los 20 clubes que compiten en el campeonato inglés aprobaron la quita de las publicidades en la indumentaria de los equipos de diferentes casas de apuestas. El cambio no se aplicará hasta la temporada 2025/2026, por lo que en la siguiente campaña se mantendrán algunos sponsors como hasta ahora.

