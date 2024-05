Paro en la maternidad: Trabajadores exigen poder derivar bebés a clínicas y que la Alcaldía habilite más espacios

Fuente: Unitel

En la maternidad Percy Boland, en Santa Cruz, este miércoles los trabajadores acatan un paro en reclamo a mejores condiciones de infraestructura y equipamiento. Además, exigen que el Ministerio de Salud y Deportes firme un convenio con clínicas privadas para poder derivar bebés de neonatología y que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra habilite más espacios para recién nacidos.

Laura Rojas, del sindicato de Trabajadores de la Maternidad Percy Boland, denunció que pese a que firmaron un acuerdo con la Alcaldía este se incumplió, pues en primer y segundo nivel no se aumentó la capacidad de atención. “No tenemos insumos, ni equipos, la maternidad no tiene un peso, no tiene presupuesto”, lamentó a tiempo de mencionar que no están en condiciones de atender a más pacientes.