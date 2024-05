Pese al fallo del TCP, la reanudación de la preselección en la ALP aún está en incertidumbre

Pese a la reciente decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de dar vía libre a la preselección de postulantes, hay incertidumbre en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y esa labor aún no se reanuda.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó el jueves revocar la resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, y en consecuencia dar vía libre al proceso de preselección judicial que estaba paralizado desde el mes de abril.

“Revocar en todo la resolución 004/2024 del 30 de abril, cursante de fojas 475 a 493, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y en consecuencia: Denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada”, señala el auto constitucional.

El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, afirmó este viernes, en horas de la mañana, que los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia, los senadores del ala «evista», Miguel Rejas y Roberto Padilla, deben realizar la convocatoria.

“Pero penosamente, ambos presidentes de la comisión mixta, los senadores Rejas y Padilla se van a dar seguramente el fin de semana, van esperar que llegue la notificación formalmente, cual, si fuesen Santo Tomas, hasta no ver, no creer, y recién vamos a reanudar esta labor”, precisó el legislador del MAS.

Aseguró, que lastimosamente, esa es la “doble moral” con la que ha ido obrando el sector radical del MAS, que no está interesado en este proceso de preselección en el Legislativo.

Lee también: TCP revoca la resolución del tribunal de Pando y da vía libre a la preselección judicial

Pero, además, Jauregui manifestó que de manera previa a que se retome la labor de preselección de postulantes, se deben resolver las 30 acciones constitucionales, entre ellas amparos con relación a temas particulares.

Hay postulantes que no están contentos con la puntuación conferida en la evaluación de méritos. “A objeto de allanar el proceso de preselección, habría sido interesante iniciar hoy el trabajo en la comisión mixta y previamente atender estas resoluciones emitidas en los tribunales de garantía de los departamentos”, subrayó.

Según Jauregui, se hará el esfuerzo para concluir con las tareas de preselección en los 80 días que establece la Ley 1549, pero insistió que, previamente, se debe garantizar el respeto a decisiones de tribunales de garantía que otorgaron la tutela a los reclamos de postulantes.

¿Sin competencia?

El senador Roberto Padilla, presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, señaló este viernes que como legisladores siempre han buscado continuar la etapa de preselección, pero el problema es que -a su modo de ver- han perdido ya la competencia como comisión mixta.

“El tema es que nosotros ya no tenemos competencia, hasta el 5 o 6 de mayo, teníamos que remitir al Tribunal Electoral y ahora en qué fecha ya estamos; ya es 24 de mayo, ya no tenemos competencia. Entonces para que continuemos como Comisión Mixta, la Asamblea Legislativa debe sacar una resolución o una ley para continuar el proceso, no depende de nosotros las comisiones”, remarcó, en declaraciones a la radio Global de Sucre.