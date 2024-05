Por robarle Bs 10, antisociales le cortaron el cuello a un joven en el Plan 3.000

Fuente: Unitel

Un joven fue víctima de asalto en el barrio Jhonny Fernández, del Plan 3.000, en la capital cruceña. Tenía 10 Bs en su poder, con el que iba a realizar una compra en la venta de su calle. Le cortaron el cuello con el afán de robarle sus pertenencias.

“Estaba de ida a la venta, me agarraron por detrás y cuando forcé me cortaron el cuello. Estaban en un auto plomo, eran tres personas. No los conozco, no sé quienes serán”, dijo la víctima que prefirió resguardar su identidad.

El joven quedó muy afectado por el ataque y porque le tuvieron que hacer 25 puntos de sutura por el corte que le hicieron en el cuello.

“Gracias a Dios estoy con vida”, sostuvo este joven que hasta el momento desconoce lo que pasó para que lo ataquen entre tres personas que iban a bordo de un auto plomo.