Prasinezumab ralentiza la progresión motora en la enfermedad de Parkinson en fase temprana  con progresión rápida

El prasinezumab, un anticuerpo monoclonal que se une a la α-sinucleína agregada, se está investigando como posible terapia modificadora de la enfermedad en la etapa inicial de la enfermedad de Parkinson.

Aunque en el estudio de fase 2 PASADENA, no se cumplió el criterio de valoración principal (la suma de las Partes I + II + III de la Escala Unificada de Calificación de la Enfermedad de Parkinson de la Movement Disorder Society (MDS-UPDRS), los individuos tratados con prasinezumab exhibieron una progresión más lenta de los signos motores que el placebo. -participantes tratados (MDS-UPDRS Parte III). Pagano, et.al., (Nat Med 30, 1096–1103 (2024).

https://doi.org/10.1038/s41591-024-02886-y) reporta un análisis exploratorio que evaluó si prasinezumab mostró mayores beneficios en la progresión de los signos motores en subgrupos preespecificados con progresión motora más rápida.

Los efectos potenciales de prasinezumab sobre la progresión de la enfermedad se evaluaron en cuatro subpoblaciones preespecificadas y seis subpoblaciones exploratorias de PASADENA: uso de inhibidores de la monoaminooxidasa B al inicio del estudio (sí versus no); etapa de Hoehn y Yahr (2 versus 1); trastorno de conducta del sueño con movimientos oculares rápidos (sí versus no); subfenotipos basados ​​en datos (maligno difuso versus maligno no difuso); edad inicial (≥60 años versus <60 años); sexo (masculino versus femenino); duración de la enfermedad (>12 meses versus <12 meses); edad en el momento del diagnóstico (≥60 años versus <60 años); subfenotipos motores (acinético-rígido versus temblor dominante); y subfenotipos motores (inestabilidad postural, disfunción de la marcha versus temblor dominante).

En estas subpoblaciones, el efecto de prasinezumab en la desaceleración de la progresión de los signos motores (MDS-UPDRS Parte III) fue mayor en las subpoblaciones que progresaban rápidamente (por ejemplo, participantes con enfermedad maligna difusa o que tomaban inhibidores de la monoaminooxidasa B al inicio del estudio). Este análisis exploratorio sugiere que, en un ensayo de 1 año de duración, prasinezumab podría reducir la progresión motora en mayor medida en individuos con enfermedad de Parkinson que progresa más rápidamente.

Sin embargo, debido a que se trata de un análisis post hoc, se necesitan ensayos clínicos aleatorios adicionales para validar estos hallazgos.

