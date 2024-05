Presidente de Diputados dice que no es correcto el aumento de sueldo a los que ganan más de Bs10.000

La medida recibió críticas en redes sociales y en legisladores opositores, ya que el país está pasando por una fragilidad económica, tal como lo dijo el primer mandatario el fin de semana.

Fuente: ANF

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, rechazó un posible incremento a su salario como legislador y dijo que no le parece correcto que las autoridades y servidores públicos que ganan por encima de los Bs 10.000 reciban un aumento salarial.

La jornada pasada, el presidente del Estado, Luis Arce, promulgó el Decreto Supremo 5155 para aumentar su sueldo y el del vicepresidente David Choquehuanca; el beneficio también es destinado a ministros y funcionarios de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Electoral, Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.



“Viendo la situación, no aceptaría el incremento, personalmente, pero hay funcionarios, trabajadores, que ganan menos de bs 3000, ellos necesitan, se les puede aumentar. Sin embargo, los que tienen un sueldo de Bs 10.000, Bs 20.000, no me parece correcto”, dijo Huaytari esta jornada.

El diputado de Comunidad Ciudadana José Luis Porcel pidió a los ministros y asambleístas renunciar al incremento salarial que estipula el DS 5155 por la delicada coyuntura económica del país. Al contrario, propuso que el primer mandatario saque un decreto para que las altas autoridades no reciban aumento en sus sueldos.

“El decreto debería excluir, si está buscando austeridad, ni siquiera considerar a ministros o asambleístas y menos al presidente. El presidente no paga celular, no paga transporte, no sabe cuánto cuesta la energía eléctrica, el gas, tiene todo; y tiene un presupuesto de 18 millones de bolivianos para la gestión de su excelencia”, condenó Porcel.

El artículo 1 del DS 5155 dice: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer el incremento salarial al haber básico de las servidoras y los servidores públicos de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Electoral, Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, Instituciones de Control, de Defensa de la Sociedad y de Defensa del Estado y sus entidades Desconcentradas, Descentralizadas y Autárquicas”.

El segundo artículo de la norma fija un sueldo mensual de Bs 24.978 para el primer mandatario. En cambio, el vicepresidente recibirá Bs 23.591.

