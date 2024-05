Presidente de Diputados respalda el congreso del MAS en El Alto pese al rechazo de supervisión del TSE

Fuente: lostiempos.com

«Mañana (viernes) comienza el congreso político y el mismo Pacto de Unidad no está siendo respaldado, no tiene paraguas. Todos pensábamos que el TSE iba a acompañar el congreso, porque quiérase o no el Pacto de Unidad está reconocido, es una institución genuina y que no tenga paraguas del TSE le estamos dejando a la suerte», denunció Huaytari en contacto con la prensa.

El miércoles, la Sala Plena del TSE rechazó la solicitud de supervisión al congreso nacional del MAS que fue presentada por Lucio Quispe, Esteban Alavi y Guillermina Kuno por incumplimiento al artículo 8 del Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas, lo dispuesto por la Resolución Constitucional 273/2023 de 11 de diciembre de 2023 y el Auto constitucional de 20 de marzo de 2024.

El mismo dispone que los requisitos para solicitar la supervisión a elección de dirigencias deben ser requeridos por el representante legítimamente facultado de la organización política; asimismo, deberá presentar la solicitud de supervisión mediante nota formal dirigida al Presidente del TSE con 15 días de anticipación al evento partidista.

«De la revisión realizada a esta solicitud, se verificó que los solicitantes no cumplieron con estos dos requisitos fundamentales», señala en una nota de prensa el TSE.

«La única alternativa es tener a nuestras organizaciones sociales, nuestras bases, creo es el único sustento que tiene el Pacto de Unidad sobre eso nosotros, la presidencia de la Cámara de Diputados vamos a respaldar», afirmó Huaytari.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Lucio Quispe, ratificó que se realizará el congreso nacional del 3 al 5 de mayo en El Alto y será liderado por el Pacto de Unidad, que está integrado por la Federación de Campesinos, Interculturales y las «Bartolinas».