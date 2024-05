Quezada enfatiza que el proceso de auditoría en la Asamblea cruceña se hace cada año

Este proceso incluye la presentación de informes periódicos, no solo a nuestra institución, sino también a la Contraloría General del Estado

Fuente: ALD/Santa Santa Cruz

Iván Quezada, asambleísta departamental, comentó que el auditor interno hace seguimiento de todas las tareas pendientes y necesarias que tienen que ser subsanadas por el Órgano Ejecutivo.

«Este proceso incluye la presentación de informes periódicos, no solo a nuestra institución, sino también a la Contraloría General del Estado», dijo Quezada al mencionar que este procedimiento se ha llevado a cabo en años anteriores.

«En el caso de los hospitales, no solo se trata de la compra de equipos o equipamiento, sino también de la transferencia de recursos o dinero que ha sido captado y no ha sido depositado en la cuenta de forma inmediata, como lo establece el reglamento. Son situaciones muy sencillas, como registros que no están en el sistema o en los documentos», apuntó.

Sin embargo, hay otras acciones que han dado lugar a procesos administrativos o penales, los cuales se encuentran en la justicia y están bajo la competencia de las autoridades correspondientes», explicó Quezada.