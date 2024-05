¿Quiénes son los dos vocales que ordenaron al TSE supervisar el “congreso arcista”?

De los dos vocales, uno se presentó a las elecciones judiciales y fue impugnado por diferentes causales. El otro, hasta 2023, fue notario de fe pública.

Angles y Campero, los dos vocales que instruyeron el acompañamiento al congreso «arcista».

Fuente: vision360.bo

Israel Ramiro Campero Méndez y Alexis Ángel Angles Mercado son los dos vocales que firmaron la resolución que instruyó al Órgano Electoral Plurinacional acompañar el congreso convocado por el “ala arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP). Uno de ellos postuló a la preselección de las judiciales, que por el momento se encuentra en pausa.

“Otra Sala vuelve a abusar de la interpretación y el control de la CPE contra los Órganos de Poder Público, esta vez contra el TSE en cínica parcialidad con el Gobierno. Administradores de ‘justicia constitucional’ en Bolivia perdieron el respeto por la ley, el sentido común y el pueblo”, censuró el exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé.

El impugnado Israel Campero

«Nadie se puede acercar», sentenció con la mano en gesto de freno a los periodistas, el vocal Israel Ramiro Campero Méndez, presidente de la Sala Constitucional que instruyó al TSE supervisar el congreso del «arcismo».

Tras la conferencia en la que anunció la determinación, huyó a las consultas de la prensa de forma prepotente. Hoy, la autoridad se disculpó y afirmó que «jamás crean que vamos a evadir la responsabilidad de mediar con los medios». Esta no es la primera vez que su nombre se ve envuelto en la polémica.

La autoridad es uno de los aspirantes a candidato de las Elecciones Judiciales 2024. Su postulación tiene ocho impugnaciones por actos ilegales, incumplimiento de deberes, emitir resoluciones contrarias a la CPE y falta de idoneidad y ética.

Una de las impugnaciones es la realizada por la activista María Galindo, quien con su radiodocumental llegó hasta la Asamblea Legislativa para denunciarlo por “favorecer a un feminicida” y escudarse en su condición de “pez gordo” del Gobierno.

“Acá están las pruebas fehacientes de las actividades inconstitucionales de Israel Campero. Estoy esperando por más de 40 minutos… la Policía me humilla y no me deja entrar”, afirmó la activista durante su transmisión en vivo.

Una de sus denuncias específicas es por otorgar detención domiciliaria, en 2020, a William Kushner en su proceso por feminicidio. Pero no es la única observación.

Entre sus antecedentes figuran 60 llamadas de atención y una suspensión de un mes sin pago de haberes, sanción que aún no fue aplicada por el Consejo de la Magistratura. Además de su actuar en el caso Kushner, tiene denuncias por beneficiar con detención domiciliaria a un condenado por violación y al narcotraficante Einar Lima Lobo, quien ahora purga una condena en Brasil.

La facción “evista” de la bancada del MAS, en Cochabamba, denunció que Campero fue quien frenó la interpelación a ministros del Ejecutivo por parte de la Asamblea Legislativa y parte del bloque que desconoció el congreso del MAS-IPSP en Lauca Ñ en una de sus resoluciones.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, reveló a finales de abril una serie de excesos en amparos constitucionales interpuestos por candidatos al Órgano Judicial entre los que estaba Campero. El vocal solicitó se suba sus calificaciones y la Justicia le otorgó la tutela.

“Se le ha concedido la tutela a Israel Campero porque quiere que se le suba la nota, tiene las notas más altas. Es un vocal que no es para nada santo de mi devoción, a mi criterio es corrupto en exceso, además de servil al Gobierno. Pero a él se le ha dado la tutela para que le subamos el puntaje”, denunció Barrientos.

Su cercanía al Gobierno del MAS no es reciente, de acuerdo con su hoja de vida, presentada en su postulación a las judiciales (corroborada por Visión 360 en su data sobre los 405 postulantes), desde 2010 fue funcionario público en diferentes entidades. Trabajó en un cargo de confianza de la Procuraduría, cuando esta era dirigida por Héctor Arce, actual embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde Campero también ocupa un lugar.

Miembros del Tribad de la OEA.

Según el portal de la OEA, Campero es parte del Tribunal Administrativo (Tribad), una entidad compuesta por seis jueces elegidos para un periodo de seis años. La gestión de Campero empezó en enero de 2019 y terminará en diciembre de 2024.

El notario Alexis Ángel Angles Mercado

Poco es lo que se sabe del vocal Alexis Angles. De acuerdo con notas publicadas en el periódico estatal Ahora el Pueblo, hasta 2023, el jurista fungía como notario de fe pública. En dicha función participó en un conflicto por un predio entre un vecino y la Alcaldía de La Paz, en la que se presume hubo una “falsa entrega”.

Se posesionó como vocal en diciembre de 2023. Su gestión es relativamente corta aún, sin embargo ya es parte de los entretelones de las elecciones judiciales.

Posesión de Angles en 2023. Foto: TDJ

El 25 de abril, ya como vocal de la Sala Constitucional Primera Departamental de La Paz, Alexis Angles Mercado determinó otorgar la tutela al amparo constitucional que presentó el postulante Alejandro Villca en el proceso de preselección judicial. La resolución dispone que la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa debía revisar, en el marco del debido proceso, la inhabilitación que se dio al denunciante y deberá emitir un nuevo fallo que responda todos los argumentos establecidos.

Días antes, el 16 de abril, su Sala ordenó paralizar la elección judicial tras un Amparo Constitucional presentado por el candidato Herculiano Capusiri Casana, quien denunció la vulneración a sus derechos y garantías constitucionales.