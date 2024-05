Schrupp remarca que la Alcaldía cruceña debe reglamentar las fotomultas en la carta orgánica antes de implementarlas

Fuente: Unitel

El martes, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, contradijo al director de Planificación y Autorización de la Operación del Transporte y Vialidad, Marco Franco, sobre el tema de las fotomultas.

Mientras que Franco anunció que estos cobros por infracciones comenzarían a aplicarse desde este 1 de julio, Fernández, que es la máxima autoridad del municipio, indicó que “no hay fotomultas”.

Ante ello, el analista, Rolando Schrupp, indicó que lo sucedido con el tema de las fotomultas se evidenció que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra no tiene seriedad. “No tiene la autoridad legal, técnica ni moral para cobrar las fotomultas”, sostuvo a tiempo de recordar que el municipio primero tiene que contar con una Carta Orgánica Municipal (COM) en la que debe normar este tema.