Se canceló el retiro: Hayao Miyazaki ya prepara una nueva película con Studio Ghibli

El director y animador japonés regresará una vez más con una historia que mantiene bajo llave en medio de una dura competencia creativa.

Hayao Miyazaki, al igual que con sus otros proyectos, mantiene en secreto los detalles de esta película para evitar filtraciones y competidores creativos. (Créditos: EFE/ Museo de la Academia de Hollywood/Okauchi/Shutterstock)

Fuente: Infobae

Hayao Miyazaki, el renombrado director de animación japonés y cofundador de Studio Ghibli, ya se encuentra trabajando en un nuevo proyecto cinematográfico tras menos de un año del estreno en Japón de El niño y la Garza. Esta información fue revelada por Goro Miyazaki, su hijo y también trabajador del aclamado estudio, en una entrevista con el medio japonés Oricon.

Goro Miyazaki describió la nueva película como una aventura que evocará nostalgia y recordará a las primeras producciones del estudio. “Parece que será una película con acción y aventuras. Algo nostálgica, y reminiscente de sus viejos días”, comentó Goro al medio.

Hayao Miyazaki trabaja en un nuevo proyecto cinematográfico tras el estreno de «El niño y la Garza», menos de un año después. (Créditos: Cine Canibal)

Más allá de eso, no dio más detalles sobre la trama o el título del proyecto, lo que es consistente con la tendencia del legendario director de mantener en secreto sus futuros trabajos a fin de evitar posibles filtraciones. Un ejemplo claro sucedió con El niño y la garza, cuya única promoción en Japón fue un poster en las calles.

Goro enfatizó esta preocupación en sus declaraciones, afirmando que su padre “no divulgará ningún detalle sobre el proyecto”. A esto añadió: “No se lo dirá a nadie. No lo dirá nunca. Incluso a esa edad, todos los animadores que le rodean son sus rivales, ya sean más jóvenes que él, el personal que le apoya, ya estén dentro o fuera de la empresa”, recalcó.

La nueva película será una aventura nostálgica, reminiscentente a las primeras producciones de Studio Ghibli, según Goro Miyazaki. (Créditos: REUTERS/Stephane Mahe)

Desde hace años, Miyazaki ha optado por mantener un alto grado de confidencialidad sobre sus proyectos en desarrollo. Esta decisión está motivada por la creciente competitividad tanto dentro como fuera de Studio Ghibli. El director busca evitar que otros artistas puedan apropiarse de sus ideas, un temor fundado dado el alto riesgo de plagio en la industria de la animación.

La preocupación por el plagio en la industria de la animación no es infundada. Al ser referido en Yahoo! News Japan, las declaraciones de Yoshiyuki Tomino, creador de Mobile Suit Gundam, resaltan este tema. Tomino ha instado públicamente a la nueva generación de animadores japoneses a que “aplasten” el imperio de Miyazaki con su creatividad.

Yoshiyuki Tomino, creador de «Mobile Suit Gundam», instó a los animadores japoneses a «aplastar» el imperio de Miyazaki con más creatividad. (Créditos: Twitter/@nichegamer)

“¡Todos, por favor, trabajen duro para aplastar a Miyazaki! Yo ya no puedo más”, declaró Tomino. “Los jóvenes creadores no deben tomárselo a la ligera. No pueden superar a Miyazaki ni a One Piece sin dedicarse de verdad”, resaltó con respecto a al estudio de animación liderado por Hayao.

Por otro lado, recientemente, Studio Ghibli recibió un reconocimiento significativo en la industria cinematográfica: una Palma de Oro honorífica en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Este premio representa un logro histórico para el estudio, siendo la primera vez que Cannes concede tal distinción a una organización y no a una persona. Aunque Hayao no pudo asistir a la ceremonia, Goro viajó al extranjero para aceptar el premio en nombre de su padre.

Goro Miyazaki aceptó la Palma de Oro honorífica en nombre de su padre, quien no pudo asistir a la ceremonia de Cannes. (Créditos: REUTERS/Yara Nardi)

Aunque Hayao Miyazaki ha anunciado su retiro en varias ocasiones, su continua dedicación a la animación es evidente. A pesar de sus intenciones previas, el director sigue activo en la creación de nuevas obras, motivado por su pasión por el cine y su compromiso con sus fans. Cada nuevo proyecto de Miyazaki es esperado con entusiasmo por seguidores de todo el mundo, deseosos de sumergirse en los mundos mágicos y emotivos que solo él puede crear.

La expectativa ahora se centra en cuál será la próxima creación que emergerá de la mente de Miyazaki, un director cuya influencia y legado en la animación japonesa y mundial es innegable. Con la información disponible, se puede esperar que su próxima obra continúe la tradición de Studio Ghibli de ofrecer historias ricas y visualmente deslumbrantes, reafirmando así su lugar prominente en el panorama global del cine de animación.