Se incendia motor de un avión de pasajeros justo antes del despegue

Un Airbus A320 de la aerolínea estadounidense United Airlines abortó el despegue después que uno de sus motores se incendiara.

Fuente: https://actualidad.rt.com

El incidente ocurrió este lunes en el aeropuerto Chicago O’Hare (EE.UU.). El vuelo 2091 tenía como destino el aeropuerto internacional Seattle-Tacoma. en Washington. Tras el suceso, la Administración Federal de Aviación detuvo los aterrizajes.

@united aircraft engine blew up while taking off. #ChicagoAirport pic.twitter.com/XcIOyrBj8s

— Ivan Paloalto (@IPaloalto) May 27, 2024