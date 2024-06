Se postergó la pelea de Mike Tyson y Jake Paul: los motivos de la decisión y cuándo se conocerá la nueva fecha

Los encargados de la transmisión confirmaron la determinación consensuada entre ambas partes. Las declaraciones de los púgiles.

El viernes 7 de junio se confirmará la nueva fecha de la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul (REUTERS/David ‘Dee’ Delgado)

Fuente: Infobae

Mike Tyson y Jake Paul habían definido la fecha de su combate para el próximo sábado 20 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en lo que apuntaba a ser uno de los mayores eventos en el mundo del boxeo dentro del presente calendario. Sin embargo, la casa de los Dallas Cowboys de la NFL deberá esperar para ver a los dos púgiles en el escenario.

Netflix, servicio de streaming a cargo de la transmisión, explicó a través de un comunicado las razones que pospondrán la velada a una fecha sin confirmación: “Lamentablemente, Jake Paul y Mike Tyson no se enfrentarán el 20 de julio como estaba planeado. El reciente brote de úlcera de Tyson ha limitado su capacidad para entrenar completamente durante las próximas semanas”.

“¡La pelea será reprogramada para una fecha a finales de este año después de que Mike pueda reanudar el entrenamiento sin limitaciones y ambos peleadores puedan tener el mismo tiempo para prepararse para este enfrentamiento único en la vida!”, añadieron.

Esto se produce a pocos días de que Iron Mike haya sido atendido de urgencia en la llegada de un vuelo a Los Ángeles, proveniente de Miami, a causa de “náuseas y mareos debido a una úlcera que le brotó 30 minutos antes del aterrizaje”, según informaron los representantes del mítico boxeador en un mensaje al que tuvo acceso el medio New York Post.

Luego del “susto médico”, como lo caratuló el portal In Touch Weekly, el norteamericano llevó tranquilidad a sus fanáticos con una escueta frase que los ilusionó ante la posibilidad de verlo en el cuadrilatero en las próximas semanas: “Ahora me siento al 100% aunque no necesito estarlo para vencer a Jake Paul”.

A pesar de estas sensaciones, los especialistas le aconsejaron un freno al ex campeón de peso pesado. Así lo contó el protagonista en un extenso comunicado de Most Valuable Promotions, que coproduce la pelea: “Quiero agradecer a mis fans de todo el mundo por su apoyo y comprensión durante este tiempo. Desafortunadamente, debido a mi brote de úlcera, mi médico me recomendó aligerar mi entrenamiento durante algunas semanas para descansar y recuperarme”. “Mi cuerpo está en mejor forma general que desde la década de 1990 y pronto volveré a mi programa de entrenamiento completo. Jake Paul, es posible que esto te haya dado algo de tiempo, pero al final seguirás noqueado y fuera del boxeo para siempre. Aprecio la paciencia de todos y no puedo esperar para ofrecer una actuación inolvidable a finales de este año”, manifestó. En el mismo sentido, el youtuber Jake Paul se mostró de acuerdo en la medida: “Apoyo totalmente posponer el evento para que Mike Tyson no tenga excusas cuando llegue la noche de la pelea”. Además, le mandó un mensaje al experto peleador de 57 años: “Mis fanáticos saben que no quiero enfrentar a Iron Mike en nada que no sea su mejor nivel, pero no se equivoquen: cuando suba al ring conmigo, estaré listo para reclamar mi victoria con un final sensacional. Paul vs. Tyson será uno para siempre y prometo dar lo mejor de mí en este enfrentamiento único en la vida”.

Jake Paul se mostró de acuerdo en aplazar el combate (REUTERS/David ‘Dee’ Delgado)

En este sentido, Most Valuable Promotions aclaró que el escenario seguirá siendo el mismo y reveló cuándo confirmarán el día del combate: “Reprogramamos la pelea para más tarde este año en el AT&T Stadium y nosotros esperamos un combate emocionante y bien preparado entre dos atletas excepcionales. La nueva fecha del combate se anunciará el próximo viernes 7 de junio”.

A continuación, expusieron los pasos a segur para la óptima recuperación de Mike Tyson: “La recomendación es que haga un entrenamiento mínimo o ligero durante las próximas semanas y luego regrese al entrenamiento completo sim limitaciones. Se espera que regrese a su horario de entrenamiento completo en las próximas semanas y está con ganas de volver al ring”.

El problema médico, que derivó en la postergación, tuvo inicio en el vuelo 1815 de American Airlines y obligó a que los pasajeros permanezcan 23 minutos en el avión antes de proceder a su descenso. Una fuente le confió su testimonio a In Touch Weekly: “Estaba en primera clase, pero nosotros estábamos en la fila de salida y la azafata hablaba mucho. Nos pidieron que nos quedáramos en el avión y aterrizaron para que los paramédicos pudieran entrar”. “Dijo algo como ‘Él es un pasajero muy importante, así que queremos asegurarnos de que esté bien’. Sabía que era él, pero pronuncié las palabras ‘Mike Tyson’ y ella asintió con la cabeza”, agregó.

Tiempo atrás, Iron Mike visibilizó que su estado físico no es el mejor: “Mi cuerpo está como una mierda en este momento. Me duele”. Ya en 2022, sus imágenes con un bastón se volvieron virales en redes sociales. “Tengo ciática y de vez en cuando este problema aparece. ¡Cuando estalla, no puedo ni hablar! Gracias a Dios es el único problema de salud que tengo. Estoy espléndido ahora”, aclaró el púgil en declaraciones a Newsmax TV.

De esta forma, Mike Tyson retrasará su regreso al cuadrilátero después de haber dejado los guantes en 2005, cuando cayó ante Kevin McBride. El histórico boxeador se retiró de la disciplina con un registro de 50 victorias, 6 derrotas y 44 nocauts. Ahora, deberá ponerse a punto en lo físico de cara a enfrentarse a un hombre 30 años menor en asaltos de dos minutos, en lugar del formato tradicional compuesto de tres minutos. “Quería rounds más cortos para tener más acción. Si tenemos asaltos más cortos, pelearemos más y habrá más acción”, explicó.