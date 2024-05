Selección: ocho novedades en la nómina de Zago con Álvarez y Romero incluídos

Las novedades además de los dos zagueros cruceños, son Gustavo Almada (U de Vinto), José Berdecio (Philadelphia), Gustavo Mendoza (San Antonio de Bulo Bulo), Juan Magallanes (U de Vinto), Mirko Tomiánovic (Tomayapo) y Jorge Arteaga (The Strongest) . Todos deben concentrarse desde el domingo por la noche para comenzar el trabajo el lunes, seguir el martes y viajar el miércoles para el partido a jugarse en Chicago, este 31 de mayo.

Ambos buscan un espacio en la última lista que dará Zago para los partidos ante Ecuador y Colombia ya que para esos dos partidos sí se llevará a los 26 convocados que tendrá Bolivia en la Copa América. En esta nómina no están jugadores de The Strongest -excepto Arteaga- ni Always Ready que la próxima semana deben encarar partidos de Copa Libertadores y Sudamericana, respectivamente. Sí estarán para los otros encuentros.