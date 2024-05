Senador de EE.UU. sobre la CPI: «Si lo hacen a Israel, seremos los siguientes»

Fuente: https://actualidad.rt.com

La Corte Penal Internacional (CPI) podría en un futuro emitir órdenes de detención también contra autoridades de EE.UU., considera el senador estadounidense Lindsey Graham refiriéndose a la petición de órdenes de arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, solicitada por el fiscal del tribunal Karim Khan.

«Si lo hacen a Israel, seremos los siguientes», dijo el legislador durante una reunión de un comité del Senado, en aparente referencia a los distintos crímenes cometidos por su país en el exterior. A la sesión también asistió el secretario de Estado, Antony Blinken, y un grupo de personas desconformes con la política del gasto de Washington que aplaudió la suposición de Graham.

Además, el senador republicano apoyó la idea de imponer sanciones contra la CPI, una medida que considera necesaria. «No solo para ayudar a nuestros amigos en Israel, sino también para protegernos a nosotros mismos con el tiempo«, dijo. Recordó que el tribunal ya intentó perseguir a militares estadounidenses por presuntos crímenes cometidos en Afganistán, «pero prevaleció la razón».

