Senador Félix Ajpi: “Por $us 62 millones no creo que el país se irá a la quiebra total”

El senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Ajpi sostuvo el martes que “por 62 millones de dólares no creo que el país se irá a la quiebra total”, en respuesta al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, quien el lunes dijo que el país se encuentra con problemas de liquidez porque el Legislativo no aprueba leyes crediticias. El senador del MAS, Félix Ajpi. Foto: RRSS

Fuente: Brújula Digital

“Primera vez que voy a discrepar con el ministro (de Economía Marcelo Montenegro). Por 62 millones de dólares no creo que el país se irá a la quiebra total. Por eso les voy a seguir diciendo que soy parte del Gobierno, no nos quejamos del dolor que no lo tenemos, pero trato quejarnos de tener un dolor hasta podemos llegar a tener ese padecimiento”, dijo en Unitel el senador Ajpi.

El lunes, el ministro Montenegro atribuyó la baja calificación (de Caa1 a Caa3) que la firma Moody’s otorgó a Bolivia al presunto boicot del Legislativo por la falta de aprobación de créditos. “Bolivia no tiene un problema de solvencia, sino de liquidez porque algunos malos asambleístas no están aprobando los créditos”. Señaló que hay cerca de 700 millones de dólares que siguen trabados en el Legislativo.

El jueves 25 de abril, el Senado rechazó el proyecto de ley para acceder a un crédito de 62 millones de dólares para la ampliación de la Línea Café de Mi Teleférico del Cruce de Villas hasta Pampahasi, la implementación de un sistema de buses eléctricos desde la Línea Morada de la avenida 6 de Marzo hasta el Aeropuerto Internacional de El Alto, además del mantenimiento de las 10 líneas en actual funcionamiento.

“Somos políticos –agregó Ajpi– hay que salir de esta situación difícil en que estamos nosotros. El Ejecutivo ya está pregonando que estamos mal económicamente. Mal podría decir que estamos bien, pero debemos ir saliendo (de este problema) sin acusarnos, sin echar la culpa a unos y a otros”.

El Gobierno admitió que el país está atravesando por problemas de liquidez y responsabilizó de esta situación a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que no aprueba leyes crediticias.

Al respecto, Ajpi dijo que “si nosotros los senadores estamos fallando porque no nos convoca el Órgano Ejecutivo (para saber) cómo tenemos que hacer. Si nos vamos a estar gritando del frente el vecino verá que somos unos irresponsables”.

