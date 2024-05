Senadores ‘evistas’ retiran la acción de cumplimiento contra Choquehuanca; advierten dilación

Fuente: erbol.com.bo

Los senadores “evistas” William Tórrez y Lucy Escobar decidieron retirar la acción de cumplimiento contra el vicepresidente de Estado y presidente nato del Legislativo, David Choquehuanca, por la demora en convocar a sesión plenaria para tratar los proyectos de ley contra la prórroga de magistrados.

La decisión fue comunicada por el director de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores, Israel Quino, mediante un memorial presentado en la Sala Constitucional Primera de La Paz donde debía considerarse el recurso.

“Los argumentos jurídicos esgrimidos en este memorial tienen que ver con una garantía imparcial del debido proceso, dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado donde demanda al Estado garantizar un proceso sin dilación”, explicó.

La demora en considerar el recurso, según Quino, continuó en la misma instalación de la audiencia de acción de cumplimiento que debía concretarse en horas de la tarde este miércoles.

Horas antes, el vocal Israel Campero informó que la audiencia fue diferida para el lunes 27 de mayo debido a que antes se debe resolver la recusación promovida por los senadores accionantes de la causa.

“Lamentablemente no va a desarrollarse por una razón. Los asambleístas que postularon la acción de cumplimiento han solicitado mi apartamiento de la causa. Yo tengo que resolver si me aparto o no, esto es parte de un proceso interno”, confirmó el vocal.

Tras haberse retirado la acción de cumplimiento, Quino informó que se redireccionará la estrategia del Senado para que Choquehuanca convoque a sesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional

Los senadores “evistas” consideraron a Campero como “funcional” al Gobierno de Luis Arce e incluso “operador” del ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima.

La acción de cumplimiento fue presentada contra Choquehuanca debido a que los proyectos de ley 073 y 075, contra la prórroga de magistrados, no fueron tratados tras haber concluido el tiempo que debían ser considerados en la Cámara de Diputados. //agc