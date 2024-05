Sur de Florida enfrenta calor extremo y autoridades piden tomar precauciones

Las temperaturas en Miami-Dade, Broward y Monroe alcanzarán hasta 43°C este fin de semana, lo que ha llevado a las autoridades a emitir advertencias de calor y a instar a los residentes a mantenerse hidratados y seguros

La alcaldesa Daniella Levine Cava insta a todos a tomar precauciones ante el calor extremo. (Opy Morales)





Las autoridades del sur de Florida han emitido avisos de calor vigentes para el sábado y toda la región se enfrenta a altas temperaturas y humedad constante. Residents de Miami-Dade, Broward y Monroe están particularmente en alerta debido al potencial riesgo de temperaturas extremas. Estos avisos están en vigor hasta las 8 p.m. y las áreas afectadas deben tomar precauciones para evitar problemas de salud.

Los valores del índice de calor alcanzarán máximos de entre 41°C a 43°C (106°F a 110°F). Estas temperaturas extremadamente altas comenzaron a sentirse el sábado 18 de mayo por la mañana, con temperaturas cercanas a los 27°C (80°F) ya desde temprano, y sensaciones térmicas rozando los 35°C (95°F) antes de las 8 a.m. Por otra parte, la humedad seguirá siendo un factor agravante durante todo el fin de semana, aumentando la sensación de bochorno.

El viernes 17 marcó el primer aviso oficial de calor para 2024 en el sur de Florida. Este aviso abarcó a Miami-Dade de 10 a.m. a 8 p.m., y también al condado de Monroe, donde el aviso se extendió hasta las 6 p.m. El calor extremo no cesó y la situación continuó el sábado, con Miami-Dade nuevamente bajo alerta desde 10 a.m. hasta las 8 p.m.

Autoridades emiten advertencias de calor hasta las 8 p.m. en Miami-Dade y Monroe. (Archivo Infobae)

En un comunicado de prensa, las autoridades del condado de Miami-Dade instaron a los residentes a tomar precauciones durante sus planes de fin de semana. En palabras de la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, “Queremos que nuestros residentes y visitantes sean conscientes de los riesgos potenciales del calor extremo para que todos podamos tomar las precauciones adecuadas para mantenernos seguros y saludables aquí en el condado de Miami-Dade”.

El centro de predicción de tormentas ha señalado un riesgo marginal de nivel 1 de tormentas severas, especialmente en el condado de Broward, ante la posible llegada de un frente climático que podría generar tormentas fuertes el sábado por la tarde, agregando otro riesgo climatológico a las elevadas temperaturas.

En un esfuerzo por prevenir complicaciones de salud, Levine Cava también animó a los residentes a que “hagan un control de calor: beban agua, descansen y busquen sombra si están trabajando o jugando al aire libre esta semana”. El condado de Miami-Dade también hizo un llamado a los empleadores para que modifiquen horarios y lugares de trabajo, además de proporcionar descansos a la sombra y abundante agua potable a los trabajadores expuestos al calor.

El índice de calor en Miami-Dade alcanzará entre 41°C y 43°C este fin de semana. (Photo by Giorgio Viera / AFP)

El cuerpo de emergencia del sur de Florida recomienda a todos los residentes estar atentos y seguir estos consejos, subrayando la importancia de mantenerse hidratado y en lugares frescos durante las horas pico de calor para evitar golpes de calor y otros problemas relacionados.

La combinación de calor y humedad no solo afecta la comodidad, sino que también puede convertirse en un desafío serio para la salud pública. Las tormentas potenciales, aunque añaden otro factor de riesgo, también podrían ofrecer algo de alivio temporal del calor extremo, aunque creando una situación de doble riesgo.

Entre las medidas sugeridas, destacan mantenerse en interiores en la medida de lo posible, evitar actividades físicas extenuantes durante las horas más calurosas del día, y asegurar que los más vulnerables—ancianos, niños pequeños y personas con enfermedades preexistentes—cuenten con ambientes frescos y seguros.

Con estos datos en mente, las autoridades continúan monitoreando la situación y se espera que emitan más información y recomendaciones conforme avancen los días. Los residentes deben mantenerse informados a través de los canales oficiales y estar preparados para adaptarse a los cambios climáticos.

Consejos para afrontar el calor

La Cruz Roja y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) tienen una serie de recomendaciones para afrontar los días con altas temperaturas y evitar problemas de salud.

La humedad agrava la situación de calor en el sur de Florida este sábado 18 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)