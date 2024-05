Suspenden reconstrucción del caso Odalys en los Yungas por la salud de su madre

Fuente: Unitel

Este martes y miércoles debía ejecutarse la inspección y reconstrucción del caso de la desaparición de Odalys, sin embargo, el actuado se suspendió hasta mediados de junio.

El abogado de la familia de Odalys, Jiovani Gonzales, explicó que presentaron un pedido de suspensión “indispensablemente” por “un tema de salud, salud física de la señora Mabel”, la madre de la joven que desapareció el 30 de marzo en los Yungas.

“También, es un tema de salud emocional y psicológica está atravesando momentos muy difíciles”, dijo el jurista.

El abogado explicó que la salud de la madre de Odalys “ha decaído mucho y es muy difícil llevar a una persona exponerla nuevamente a vivir hechos que realmente son muy dolorosos”.

La nueva audiencia fue fijada para el 13 y 14 de junio, informó la abogada Mónica Irusta en una rueda de prensa.

Pesquisas

Gonzales explicó que “existen actos investigativos que se están acumulando, pericias que también debían ser objeto de suspensión”.

Argumentó que “no podemos ir a una inspección técnica ocular sin tener todos los elementos acumulados”.

“Estamos todavía en rastros, estamos sacando conclusiones, pero lo que sí es más seguro es que siguen existiendo contradicciones”.

Consideró que Joel, el principal sindicado de este caso, obstruye las pesquisas al oponerse a las pericias sicológicas.

“Por supuesto que es una forma de obstaculizar la averiguación de la verdad en la medida en que él no está cooperando. No se le está pidiendo, no se le está vulnerando, no se está violando derechos constitucionales.

“Por simple capricho, este ciudadano no quiere someterse a un pedido que para nosotros es indispensable, pero existen mecanismos, y ténganlo por seguro, existen mecanismos legales que van a hacer que este ciudadano se someta” a este examen.