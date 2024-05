Tarija: Productores campesinos desmienten aumento de precios y responsabilizan a revendedores

Fuente: La Voz de Tarija

Los productores campesinos de Tarija han alzado su voz para desmentir rotundamente cualquier aumento en el precio de los productos que ofrecen, atribuyendo esta situación a los revendedores que operan en el mercado campesino. Según ellos, el alza en los precios no proviene de los productores, sino de los intermediarios que intervienen en la cadena de comercialización.

El dirigente de la Federación de Campesinos de Tarija, David Yuca Quispe, ha confirmado que han recibido numerosas denuncias sobre el incremento significativo en los precios de la canasta familiar, especialmente en el mercado campesino. Estas quejas provienen de amas de casa, vecinos y comunarios, quienes han expresado su preocupación por la escalada de precios en productos básicos.

«Los precios de los alimentos de la canasta familiar están elevados debido a los intermediarios», afirmó Quispe. Ante esta situación, la Federación de Campesinos ha tomado medidas, informando a la oficina de Defensa del Consumidor y a la Intendencia Municipal para que realicen controles y puedan identificar a los revendedores responsables de la especulación de precios.

Quispe enfatizó que los productores campesinos no han incrementado los precios de sus productos y que no tienen motivo alguno para hacerlo. Reconoció que los revendedores tienen derecho a obtener un margen de ganancia, pero destacó que estos márgenes no pueden ser excesivos.

Sin embargo, lamentó que algunos revendedores estén aumentando los precios de manera desproporcionada, llegando incluso a incrementarlos en un 60% o 100%. Un ejemplo claro es el precio de la papa, que los productores venden entre 15 a 20 bolivianos la arroba, mientras que en el mercado campesino se llega a vender entre 25 a 30 bolivianos, según lo reportado por Quispe.

Ante esta situación, la Federación de Campesinos, en coordinación con algunas centrales, realizará un seguimiento detallado de los precios de los productos en conjunto con la oficina de Defensa del Consumidor y la Intendencia Municipal. El objetivo es identificar a los revendedores que especulan con los precios y tomar las medidas necesarias para proteger a los consumidores.

Al ser consultado sobre la posibilidad de un aumento de precios por parte de los productores, Quispe fue enfático en su respuesta: «De ninguna manera. A pesar de todas las situaciones climatológicas, no ha habido aumento de precios por parte de los productores, y de ser así, se informará oportunamente».