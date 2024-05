Toño Siñani: Los gremiales “no vamos a retroceder, el viernes estaremos en las calles”

El ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Toño Siñani, anunció este jueves que los gremiales “no vamos a retroceder, el viernes estaremos en las calles”, toda vez que el Gobierno no atendió todas sus demandas, entre ellas la anulación del decreto que exige la certificación de un inmueble antes de la venta, además del archivo de proyectos de ley sobre el control aduanero y el fortalecimiento de la legitimación de ganancias ilícitas. El ejecutivo de los gremiales, Toño Siñani. Foto: APG

“No vamos a retroceder en nuestros pedidos, en Tarija ha salido una resolución de dar 72 horas al Gobierno, el jueves (hoy) fenece ese plazo, si no hace caso el Gobierno, el viernes estaremos en las calles pidiendo la abrogación y el no tratamiento de dichas normas”, informó Siñani a Brújula Digital.

Siñani explicó que el Decreto Supremo 4732, conexo con el abrogado DS 5143, pide a quienes quieran realizar alguna compra o venta de un inmueble, antes deben obtener un certificado de manera obligatoria del Ministerio de Justicia. Alertó que su sector no permitirá su vigencia porque el Gobierno no puede obligarles a realizar un trámite porque no “les dio ningún centavo para que ahora los quieran fiscalizar”.

Sobre la otra demanda gremial, Siñani explicó que su sector exige al Gobierno el archivo del proyecto de Ley 145/23, que “a través de modificaciones de la Ley 2492 Código Tributario Boliviano y la Ley 1990, Ley General de Aduanas, se pretende ejercer un control aduanero en la zona secundaria (domicilios)”

“(Con este proyecto) la Aduana Nacional va a poder ingresar a nuestros depósitos, a nuestras ferias, a los domicilios o lugares secundarios. ¿Qué significa esto? La Aduana se ha creado para luchar contra el contrabando en las fronteras, no en las ciudades y ferias. ¿Qué quiere decir esto? Con la Ley 145, la Aduana podrá ingresar a la feria 16 de Julio, Puente Vela, Río Seco, Max Paredes. Podría haber más militares en las ciudades que en las fronteras y eso estamos rechazando nosotros de manera contundente. No vamos a permitir esta ley”, dijo Siñani.

Entre las resoluciones del ampliado nacional de gremiales, realizado el lunes en Tarija, también está la exigencia de archivo el proyecto de ley 399/23, que tiene por objeto fortalecer la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.

Siñani explicó que esa reposición de la norma atenta contra el sector porque “criminaliza las protestas que realizarían los gremiales”. “Le han cambiado de número nomás, era la 280, ahora tiene el número 399/23. No podemos permitir que nos quiten el derecho de movilizarnos”, dijo.

El lunes, en el ampliado nacional, el sector dio 72 horas para que el Gobierno abrogue el DS 5143, de lo contrario iniciaría una movilización escalonada en el país. Tras esta advertencia, el presidente Luis Arce anuló el martes la norma, pero el sector gremial, advirtió, aún continuará con sus protestas si hasta este jueves, cuando se cumple el plazo, el Gobierno no cumple con las demandas señaladas.

“Nosotros vamos a continuar con las movilizaciones. Se ha dado 72 horas y obligadamente nosotros vamos a continuar con esto (protestas en las calles)”, indicó Siñani.

