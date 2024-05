La madre de Marbella trabajaba en Chile

Este fatídico martes 29 de mayo una familia perdió a una niña de 8 años. Su madre no se encuentra en Bolivia, desde hace tres meses trabaja en Chile para mantener a sus cuatro hijos, que estaban al cuidado de su hermana.

Bomberos sofocaron las llamas que no dieron tregua y dejaron todo en cenizas, los menores resultaron afectados por el humo, fueron trasladados hasta el Hospital Solomon Klein, donde algunos presentaban quemaduras en brazos y piernas.

Personal del Instituto De Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) llegó hasta el domicilio para realizar el levantamiento legal del cuerpo de la pequeña de 8 años que murió calcinada.

Su cuerpo fue llevado hasta el Instituto de Identificaciones Forenses (IDIF), para realizar la autopsia.

¿Cómo pasó el incendio?

Los niños estaban jugando, encontraron gasolina, trataron de hacer un ‘pequeño’ experimento, echaron el líquido inflamable en forma de círculo y prendieron fuego. Nunca pensaron que todo terminaría en una tragedia.

En cuestión de segundos el fuego se descontroló y los niños se aterraron, uno de ellos corrió a pedir ayuda a su madre, cuando llegaron la vivienda ya estaba en llamas.

“Estábamos en la casa de mi suegra, mi hija llegó corriendo, me dijo ‘se estaba quemando la casa’. No podíamos entrar, los vecinos trataban de sofocar el fuego con baldes (…) Yo estaba a cargo de los niños, no sé qué voy hacer, que le diré a mi comadre”, sollozó la tía.

¡Trágico incendio! Intentó salvar a su hermanita Marbella, no pudo y el fuego lo alcanzó. Foto: Red Uno

Los menores que se quedaron en casa se encerraron en un cuarto, pensando que el fuego no ingresaría al lugar, pero terminaron atrapados. Tuvieron que salir por una ventana, pero Marbella no lo logró.

Ahora la vivienda está en riesgo de derrumbarse, esta familia se quedó sin nada.