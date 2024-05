Transporte en paro indefinido en Cotoca ¿Por qué 21 asociaciones paralizan 4.000 unidades?

Roger Garvizo, presidente del Bloque de Transportistas Andrés Ibáñez de Cotoca, no descartó la posibilidad de incrementar las medidas de presión, mencionando que podrían iniciar un bloqueo si no son atendidos.

Las 21 asociaciones de transporte del municipio de Cotoca determinaron ir a un paro indefinido este miércoles 22 de mayo, paralizando alrededor de cuatro mil unidades de transporte que operan entre Cotoca y Santa Cruz. La medida iniciará a las 9:00, dejando sin servicio de transporte a miles de pasajeros.

Los transportistas exigen al alcalde de Cotoca, Raúl Alvis, la ejecución de una ley de Movilidad Urbana que fue aprobada en septiembre pero que, según ellos, no ha sido reglamentada ni puesta en funcionamiento, perjudicando su capacidad para ofrecer un mejor servicio a los pasajeros.

Roger Garvizo Vallejos, presidente del Bloque de Transportistas Andrés Ibáñez de Cotoca, declaró: “Hemos tomado la decisión de tomar esta medida drástica por incumplimiento de nuestro alcalde quien en fecha 1 de septiembre aprobó una ley de Movilidad Urbana, la 021, en la cual tenía 90 días para poder hacer la reglamentación y decretar. Ya estamos a casi medio año del 2024 y no tenemos respuesta hasta hoy en día”

Garvizo detalló que unas cuatro mil unidades de transporte estarán detenidas como parte de la protesta. “Somos 21 instituciones, estamos hablando de unas cuatro mil unidades que van a parar hoy día, todo el transporte a partir de las 9:00”, añadió.

El presidente de los transportistas no descartó la posibilidad de incrementar las medidas de presión, mencionando que podrían iniciar un bloqueo si no son atendidos. “Es un paro indefinido, mientras no seamos oídos o atendidas nuestras peticiones vamos a paralizar todo Cotoca”, señaló Garvizo.

Dirigiéndose a la población afectada, Garvizo explicó que la decisión de comenzar el paro a las 9:00 se tomó para minimizar el impacto en los trabajadores que se desplazan temprano a sus empleos. “Siempre tomamos nosotros las previsiones y velando por los intereses de la población, por eso mismo hemos decidido empezar desde las 9:00, cosa que en la mañana ellos desde las 5:00 que ya hay transporte puedan trasladarse a sus fuentes laborales y no sean perjudicados”.

Finalmente, Garvizo reiteró que sus demandas están dirigidas directamente al alcalde municipal de Cotoca, Raúl Alvis, esperando que se dé cumplimiento a la ley de Movilidad Urbana aprobada en 2017 para mejorar el servicio de transporte en la región.