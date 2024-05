Transporte pesado no irá a la reunión con Montaño y afirma que no traicionará a sus bases que piden reunión solo con Arce

La Cámara Nacional de Trasporte Pesado advirtió este jueves que no traicionará a sus bases que el sábado último determinaron sostener una reunión solamente con el presidente Luis Arce y no así con ministros, en temas referidos a la falta de dólares, carburantes, impuestos y la Aduana, y reiteró que continúa en pie el bloqueo de caminos para los días 3 y 4 de junio.

En anterior protesta del transporte pesado. Foto:APG

Fuente: Brújula Digital

“Al momento no hemos recibido ningún acercamiento, no nos llaman, no nos han invitado, pero sí hemos visto la invitación del ministro de Obras Públicas (Édgar Montaño), donde también hemos sido muy educados devolviéndole con una nota expresando que no vamos a participar de ninguna reunión con el señor ministro. Hay que ser claros, el ministro lo que está buscando es dividir al transporte, pero no lo va a lograr”, informó el presidente de la Cámara Nacional de Trasporte Pesado, Héctor Mercado.

Autoridades del Gobierno y ejecutivos de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT) declararon la noche del miércoles cuarto intermedio hasta el viernes (31). “Los 10 dirigentes de la CBT que están presentes aquí, nos han solicitado un cuarto intermedio, están en desacuerdo con el señor Héctor Mercado y el señor Juan Yujra de ir a un bloqueo”, dijo Montaño la noche del miércoles.

Mercado, en declaraciones en radio Panamericana, dijo este jueves que la decisión del ampliado de Cochabamba determinó reunión únicamente con el presidente Arce. “La decisión ha salido de un ampliado del 25 de mayo, donde han acudido todos los transportistas, todo el transporte boliviano; entonces, nosotros estamos abiertos a escuchar al Presidente (Arce), como presidente, como autoridad nacional, tiene que saber responder, tiene que saber solucionar los problemas”.

El dirigente informó que el “transporte pesado está unido más que nunca” y aseguró que no acudirá a la reunión del viernes: “recalcamos educadamente, señor ministro (Montaño), muchas gracias por su invitación, no vamos a asistir a ninguna reunión con su persona”.

Mercado explicó que su sector reclama atención a cuatro demandas: la falta de dólares en la economía, la falta de combustibles en el país, el “abuso excesivo de la Aduana” y la anulación del Decreto Supremo 5146, que según el Gobierno vela por las “condiciones óptimas de trabajo” del conductor del transporte pesado, pues regula los contratos entre empresas de transporte internacional y transportistas; sin embargo, dos artículos son observados por la Cámara Boliviana del Transporte.

El dirigente del transporte pesado afirmó que sus colegas dirigentes no acudirán a la reunión con el ministro Montaño porque busca desmovilizar con “mesas de trabajo”, pero ratificó que si no son atendidos por el presidente Arce irán al paro los días 3 y 4 de junio.

“No hemos pedido cuarto intermedio porque no hemos asistido a la reunión. Pido a toda la población boliviana disculpas por este lunes 3 y 4, que es un movimiento que no solo va a ser por 48 horas, pero hay que ser muy claros, si el Presidente no va a escuchar al transporte pesado boliviano, el movimiento puede extender sus protestas”, dijo.

Recordó que su sector no es atendido por el Gobierno pese al envío de solicitudes escritas. “Hemos presentado una carta el 20 de mayo, hemos vuelto a enviar el 27 de mayo, y al momento no tenemos respuesta, pero vemos por medios (de comunicación) que (el Presidente) sí se está reuniendo con la Federación de Chóferes de Bolivia”.

El dirigente del Transporte Pesado de Santa Cruz, Juan Yujra, dijo el martes que la reunión es con el jefe de Estado. “El ministro de Obras Públicas (Édgar Montaño) se está haciendo la burla del transporte y de todos los bolivianos. No tiene que hacer tanto show, sino tiene que directamente invitar, pero para que nos vayamos a reunirnos con el Presidente (Luis Arce), ya no con los ministerios porque ya hemos agotado esas instancias”.

