Tras instrucción judicial al TSE, evismo y oposición hablan de protestar en las calles y en el arcismo piden renuncia del ministro Lima

Después que la Justicia de La Paz instruyera al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso arcista de El Alto, el evismo y la oposición convocaron a la ciudadanía a protestar para restituir el estado de derecho y en el arcismo se pidió la renuncia del ministro de Justicia, Iván Lima, como presunto autor intelectual de la orden judicial.

“Mañana (vienes) cuando se suspendan las elecciones judiciales, el pueblo boliviano tiene que manifestare en las calles, las organizaciones políticas y civiles no tenemos otro camino, ya no hay justicia, la justicia es para Luis Arce, para sus corruptos, pero para los bolivianos ya no hay justicia. No nos queda más que salir a manifestarnos en las calles para defender que se restituya el estado de derecho y se realicen las judiciales y se aprueben las leyes (antiprórroga) 073 y 075”, dijo diputado evista Ángelo Céspedes.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz notificó este jueves al TSE para que supervise el congreso arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se realizará en la ciudad de El Alto, entre este viernes y el domingo.

“La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 34 del Código Procesal Constitucional, dispone la siguiente medida cautelar: 1. Instruir al Órgano Electoral Plurinacional la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento para la supervisión de Organizaciones Políticas, en favor del accionante”, se lee en el fallo judicial firmado por Israel Ramiro Campero, presidente de la Sala Constitucional Primera y los vocales Alexis Ángel Angles Mercado y Mónica Quiroga Fernández.

El diputado Erwin Bazán de Creemos dijo que solo la protesta en las calles puede “frenar los impulsos totalitarios” como ocurrió en noviembre de 2019. “Evidentemente el Gobierno nos está mostrando que no tiene vocación ni espíritu democrático y que la única respuesta que puede dar el pueblo boliviano es en las calles; cuando el pueblo boliviano ha salido a las calles, ha logrado frenar los impulsos totalitarios. Lo hizo con Evo Morales que terminó huyendo, lo puede hacer con el gobierno del presidente (Luis) Arce si intenta llevarnos a una dictadura como la de (Nicolás) Maduro (presidente) en Venezuela o la de Fidel (Castro) durante tantos años en Cuba”.

La medida constitucional de la Justicia de La Paz establece “instruir al Órgano Electoral Plurinacional, la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas, en favor del accionante”.

Al respecto el diputado arcista Froilán Mamani calificó de enemigo del país y de la justicia al ministro Lima. “Nosotros hemos sido claros, el peor enemigo del país, de la justicia y de la Asamblea Legislativa es el señor Iván Lima”, y aseguró: “queremos ser claros, pedimos la renuncia del señor ministro Lima. Que este señor tiene que abandonar o que directamente el presidente (Arce) lo destituya. No es posible que un señor siendo ministro de Justicia perjudique los intereses del país”.

En esa línea, el diputado arcista Ángelo Céspedes señaló a los supuestos responsables de defenestrar la Justicia. “Se encargaron de defenestrar la justicia, el autor intelectual se llama Luis Arce, el autor material se llama Iván Lima, (también) el bloque arcista y los vocales (de la Sala Constitucional de Pando) Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán”.

El equipo jurídico evista consideró ilegal y delictivo el fallo de la Sala Constitucional Primera de La Paz, que instruyó al TSE que supervise el congreso del MAS convocado por el arcismo en El Alto, entre este viernes y el domingo.

Wilfredo Chávez, del equipo jurídico del evismo, observó la rapidez con que la Sala emitió la decisión, tomando en cuenta que la solicitud recién ingresó el 30 de abril. Dijo que el TSE debe mantener firmeza y, si se considera un órgano independiente, tiene que desechar el auto del vocal Israel Campero.

Chávez también observó que Campero también tendría un conflicto de intereses porque en 2021 fue designado por el Gobierno en el tribunal administrativo de la OEA, lo cual debe inhibirle de ser juez.

El diputado evista Renán Cabezas calificó como una “intromisión descarada” de la Justicia que ordenó al Tribunal Supremo Electoral acompañar el congreso arcista, ya que esa convocatoria al congreso del MAS no fue hecha por la Dirección Nacional en funciones, que está liderado por Evo Morales.

“Esto no es un congreso del MAS es una reunión de unos ciudadanos que quieren fundar su partido político, están en su derecho les deseamos suerte, pero no es un congreso del MAS, el congreso del MAS se realizará el 10 de julio en Villa Tunari”, señaló Cabezas.

