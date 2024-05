Un Irán nuclear nunca se ha sentido más posible

El país cuenta hoy con miles de centrifugadoras avanzadas y una gran reserva de uranio enriquecido

La incertidumbre generada por la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero, pocas semanas después de un intercambio sin precedentes de ataques militares con Israel, ha traído a la mente una pregunta escalofriante: ¿Será 2024 el año en que Irán decida por fin que no puede seguir arriesgando su seguridad y se lance a construir una bomba nuclear?

Hasta ahora, por razones que los expertos suelen debatir, Irán nunca ha tomado la decisión de construir un arma nuclear, a pesar de tener al menos la mayoría de los recursos y capacidades que necesita para hacerlo, hasta donde sabemos. Pero la muerte de Raisi ha creado una oportunidad para los partidarios de la línea dura del país, que son mucho menos alérgicos a la idea de volverse nuclear que el régimen durante décadas.

Incluso antes de la muerte de Raisi, había indicios de que la posición de Irán podría estar empezando a cambiar. El reciente intercambio de hostilidades con Israel, un país con un arsenal nuclear no declarado pero ampliamente reconocido, ha provocado un cambio de tono en Teherán. “No tenemos ninguna decisión de construir una bomba nuclear, pero si la existencia de Irán se ve amenazada, no habrá otra opción que cambiar nuestra doctrina militar”, dijo el 9 de mayo Kamal Kharrazi, uno de los principales asesores del líder supremo de Irán.

En abril, un alto legislador iraní y ex comandante militar había advertido que Irán podría enriquecer uranio hasta el umbral de pureza del 90 por ciento requerido para una bomba en “medio día, o digamos, una semana”. Citó al líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, diciendo que el régimen “responderá a las amenazas al mismo nivel”, implicando que los ataques israelíes a las instalaciones nucleares de Irán provocarían un replanteamiento de la postura nuclear de Irán.

La relación de Irán con la tecnología nuclear siempre ha sido ambigua, incluso ambivalente. Tanto durante el régimen del prooccidental Sha Mohammed Reza Pahlavi en los años 1960 y 1970 como durante la República Islámica antiestadounidense que ha detentado el poder desde 1979, Irán ha mantenido a las potencias externas adivinando y preocupándose por sus intenciones nucleares. Pero nunca ha tomado la decisión de cruzar completamente el umbral de la militarización. Hay varias razones importantes para esto, que van desde las reservas religiosas sobre la moralidad de las armas nucleares hasta la membresía de Irán en el Tratado global sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). Pero la razón más importante ha sido estratégica.

Históricamente, los líderes de Irán han llegado repetidamente a la conclusión de que tienen más que ganar “siguiendo las reglas” del orden internacional de no proliferación que compitiendo por la bomba. Para hacerlo, primero tendrían que retirarse del tratado de no proliferación, lo que inmediatamente señalaría sus intenciones al mundo y podría invitar a una intervención militar estadounidense. Al mismo tiempo, el gobierno revolucionario se ha mostrado reacio a ceder ante las demandas occidentales y desmantelar su programa por completo, ya que eso demostraría un tipo diferente de debilidad. Sin duda, los líderes de Irán son muy conscientes del ejemplo de Muamar el Gadafi en Libia, quien acordó en 2003 abandonar el programa nuclear de su país, sólo para verse derrocado ocho años después tras la intervención militar de una coalición encabezada por la OTAN.

Ese punto medio estratégico ha funcionado bien para la República Islámica… hasta ahora. Dos décadas de política nuclear disfuncional de Estados Unidos hacia Irán han creado una dinámica peligrosa, en la que Irán enriquece más uranio del que podría enriquecer de otro modo, ya sea como postura defensiva o como táctica de negociación, y gradualmente avanza poco a poco hacia la capacidad de fabricar un arma que Puede que ni siquiera lo desees.

Cuando surgió por primera vez la disputa nuclear entre Estados Unidos e Irán a principios de la década de 2000, Irán tenía sólo 164 centrifugadoras anticuadas y poco apetito real por un programa de armas. Pero la insistencia poco realista de la administración Bush en que Irán aceptara el “enriquecimiento cero” lo convirtió en una cuestión de orgullo nacional. Durante los años que la administración Obama pasó negociando con Irán, el régimen siguió enriqueciendo uranio y aumentando sus reservas, en parte como protección contra futuras concesiones. Y, por supuesto, la retirada del presidente Donald Trump del acuerdo nuclear en 2018 y la posterior campaña de máxima presión no hicieron más que aumentar el desafío de Irán.

Hoy, Irán tiene miles de centrifugadoras avanzadas y una gran reserva de uranio enriquecido. Esto, a su vez, ha provocado que algunos bandos dentro de Irán adopten el argumento de que “también se podría” a favor del armamento nuclear. Si ya hemos llegado hasta aquí, dice el argumento, ¿por qué no simplemente buscar una bomba?

Bajo el ayatolá Jamenei, Irán se ha mantenido firme en que es mejor demostrar al mundo su voluntad de permanecer dentro del tratado de no proliferación. Pero en los últimos años, a medida que las sanciones occidentales se han ido acumulando y la economía de Irán ha sido estrangulada, los partidarios de la línea dura han sugerido ocasionalmente que el país no ha ganado nada con esta postura y que podría estar mejor siguiendo el “modelo de Corea del Norte”; salir del tratado de no proliferación y competir por una bomba como lo hizo Corea del Norte en 2003. Hasta ahora, estas voces han sido rápidamente marginadas, ya que está claro que el líder supremo no comparte ese sentimiento. Una fatwa, o sentencia religiosa, de principios de la década de 2000 del ayatolá Jamenei declaró que las armas nucleares estaban “prohibidas bajo el Islam” y decretó que “la República Islámica de Irán nunca adquirirá estas armas”.

La muerte de Raisi ha cambiado rápida y dramáticamente el panorama. Un régimen que ya había comenzado a derivar hacia el militarismo y la dominación por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ahora corre el riesgo de avanzar más firmemente hacia este campo. Algunos en el IRGC consideran que la fatwa está obsoleta: un alto exfuncionario del régimen me dijo recientemente que los altos mandos del cuerpo están “ansiando” diseñar la revocación de la fatwa, y muy probablemente lo harán en la primera oportunidad.

Independientemente de quién gane las elecciones presidenciales anticipadas que ahora deben celebrarse a principios de julio, la batalla final por la sucesión será por el papel de líder supremo, y es probable que el IRGC desempeñe un papel decisivo en la transición. El difunto presidente era visto como uno de los favoritos para suceder al ayatolá de 85 años. Ahora, aparte del hijo del ayatolá Jamenei, hay pocos contendientes fuertes. Quien prevalezca probablemente dependerá en gran medida de la legitimidad del IRGC.

Históricamente, Irán ha sentido que una estrategia de cobertura nuclear es su mejor defensa contra la agresión y la invasión externas. Y Teherán puede seguir calculando que competir por una bomba sólo provocaría más hostilidad, incluso por parte de Estados Unidos. Por otra parte, un Washington cada vez más distraído e impredecible podría no estar en condiciones de reaccionar con fuerza contra una repentina y rápida carrera iraní por una bomba, especialmente si Irán elige sabiamente el momento.

Entre la guerra en Gaza, un posible cambio en el liderazgo estadounidense y un vacío de poder interno en el que el IRGC podría ocupar, no es difícil imaginar un breve lapso en el que Irán podría hacer todo lo posible y sorprender al mundo probando una bomba nuclear.

¿Apostaría la casa en este escenario? Talvez no. Pero desde la perspectiva de un historiador, la posibilidad de que Irán se apresure a conseguir una bomba nunca se ha sentido más real que hoy.

