Un piloto británico muere al estrellarse el caza de la II Guerra Mundial que pilotaba

Fuente: https://actualidad.rt.com

La Real Fuerza Aérea (RAF, por sus siglas en inglés) británica ha comunicado que el piloto de un histórico caza Spitfire murió este sábado al estrellarse la aeronave cerca del aeródromo de Coningsby, en el condado de Lincolnshire (Reino Unido).

RIP the BBMF pilot whose Spitfire crashed close to its base at RAF Coningsby this afternoon. Blue Skies & may your new wings take you high brother. pic.twitter.com/s3WAcyNbpw

— Dave. 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇮 (@SpaceriderDave) May 25, 2024