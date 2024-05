Una concejal alteña empeñó su credencial por Bs 5 mil

Revelan que la concejal Eva Pacheco Solares, llegó al extremo de empeñar su credencial original de autoridad electa por cinco mil bolivianos.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

Los datos fueron confirmados por quien era su abogada Laura Gabriela López, quien ayer dijo que aún tiene el documento como “prenda de garantía” ya que la legisladora le prometió pagar la deuda una vez que llegue al poder.

“Una vez que la señora Pacheco asume la concejalía el 26 de abril del año 2023, la señora no contaba con el presupuesto necesario, incluso lloró porque no me podía cancelar mis honorarios en ese momento y me deja en calidad de garantía su credencial original y todos los documentos originales que fueron gestionados por mi persona hasta ese momento”, reveló la abogada en conferencia de prensa.

La abogada se presentó ayer en la Alcaldía Quemada de El Alto, para entregar su segunda nota de solicitud de pago. Contó que ella asesoró a Eva Pacheco antes de que concejal Cristhian Estévez Villca sea alegado de su cargo por un presunto delito de enriquecimiento ilícito.

“Es un segundo memorial de solicitud de pago de honorarios al actual legislativo municipal, donde se encuentra como concejal la señora Eva Pechaco Solares a quien se la asistió desde el mes de octubre del 2022 con asesoramiento legal y orientación jurídica”, explicó.

La jurista detalló que Pacheco desde el 2022, solicitó sus servicios y hasta le entregó el cuaderno de investigación del caso Estévez para que analice con el objetivo de que Eva Pacheco asuma la titularidad del cargo de Concejal que se concretó en abril del 2023.

Una vez que llegó al poder, Pacheco perdió contacto con su abogada, después se olvidó de pagar su deuda y tampoco fue a recoger su credencial que dejó empeñado por cinco mil bolivianos.

“A partir de ese momento, la señora Eva Pacheco Solares dejó de contestarme las llamadas y de tener contacto con mi persona. Lo cual estoy haciendo conocer a la actual presidencia del Concejo (Paula Quispe)”.

ILEGAL

Por si eso fuera poco, la abogada denunció que Eva Pacheco “está cometiendo los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado”, que en cualquier momento le complicará su situación porque en este instante está ejerciendo el cargo sin credencial.

n tal sentido, la abogada Laura Gabriela López, afirmó que la posesión de Eva Pacheco como concejal “es ilegal” ya que no cuenta con el aval del pleno del Concejo, porque toda autoridad deber contar en orden sus documentos originales y ella dejó su credencial en la oficina de su abogada.

“Me sorprende su posesión y el ejercicio del cargo porque no hay legalidad, porque es de conocimiento de ustedes y de la población que toda autoridad necesita sus documentos originales para acceder a un cargo”, afirmó.

Por último, la jurista mencionó que la resolución municipal 170/2014 que es el reglamento del Concejo Municipal en su artículo 93, inciso G señala: “Toda resolución deber ser aprobada por mayoría simple por el pleno del Concejo Municipal. Yo he cumplido con denunciar dicho ilícito y espero que se me convoque ante las instancias correspondientes para declarar en cuando corresponde y espero que la señora pueda pagarme mis honorarios adeudados”.