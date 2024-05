Una impresionante ‘melena de caballo’ es captada con detalles sin precedentes por el James Webb

Thanks to its closeness and nearly edge-on geometry, the Horsehead Nebula is one of the best objects in the sky for astronomers to study how radiation interacts with interstellar matter… 3/6 pic.twitter.com/DXvqnZ0G0F

Asimismo, se menciona que la distintiva estructura de la nebulosa, que se asemeja a la figura de un caballo, se formó por la erosión del gas que la rodea, más ligero. Esto hace que sobresalga una espesa columna hecha de gas y polvo denso, que es más difícil de erosionar. No obstante, los científicos estiman que la nebulosa Cabeza de Caballo podría desintegrarse dentro de cinco millones de años, incluida su espesa columna.

Analizando las nuevas imágenes

En la nueva imagen tomada por la NIRCam, se aprecia una sección de la ‘melena del caballo’ que mide aproximadamente 0,8 años luz de ancho. También se pueden observar las nubes compuestas de hidrógeno molecular frío, ubicadas en la parte inferior de la imagen, así como el gas hidrógeno atómico, que se extiende por encima de la nebulosa.

🆕 Webb has captured the sharpest ever infrared images of the Horsehead Nebula! Read more: https://t.co/B9pxeroHPD or 🧵👇 pic.twitter.com/Lie6xxsxjs

En la fotografía captada por el MIRI también se observa una parte de la melena del caballo. Allí, la luz infrarroja media del MIRI permite ver los silicatos polvorientos y moléculas parecidas al hollín, denominadas hidrocarburos aromáticos policíclicos.

It is formed from a collapsing interstellar cloud ☁️ which glows in the light of a nearby star. Its surrounding gas clouds have already dissipated but its pillar is made of thick clumps of material which are harder to erode. 2/6 pic.twitter.com/6Qn4p8gaaS

— ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) April 29, 2024