Una pregunta difícil: Grisel respondió si asistiría a la boda de su ex o no

“Él no tendría por qué invitarme”, fue la respuesta de Grisel Quiroga, al ser consultada sobre si asistiría a la boda de Ronico. Esta aseveración surgió a raíz de una pregunta que se realizó en el programa ‘La Noche de Gri’, cuando la presentadora contó el caso de una persona que fue invitado a la boda de su ex, sin pensar que le harían la misma consulta a ella.

La consulta fue realizada en el segmento ‘El Cartero’, donde una persona contó su experiencia cuando su ex lo invitó a su boda y realizó la consulta de los presentadores del programa de que si era correcto asistir.

Entre risas, la carismática conductora, se tomó un momento para imaginarse en esa situación e indicó que mucho depende de cómo te lleves con tu ex, y si ya están en la etapa de verse como amigos. “Nosotros nos invitamos a nuestros cumpleaños, porque nos vemos como amigos; pero en una boda, yo pienso que él ya no me tendría que invitar. No es que me haga problema de ir, pero es un momento de él y la mujer que elige para casarse”, explicó, mientras los invitados bromearon al señalar que le quitaría protagonismo a la novia.

Entre bromas, los presentadores Alexandra Rocha, Paula Ibáñez, Alan Vera y Katherine Peruchi, aconsejaron a quién hizo la consulta de que “si se trata de una pareja con la que se tuvo una relación seria y duradera, no se debería ir”, pues resultaría incómodo, sin embargo, indicaron que, si al contrario fue algo “pasajero y hace mucho tiempo, puede ser que no afecte la presencia del ex”, aseguraron.

