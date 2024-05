Urquidi confirma primer acercamiento opositor en EEUU para conformar un bloque para 2025

El jefe de bancada de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, confirmó este jueves que representantes de la oposición se reunieron en Estados Unidos con el fin de conformar un bloque con miras a 2025, para terminar con “el régimen masista”. El diputado Enrique Urquidi (CC). Foto: Brújula Digital

“Las oposiciones estamos trabajando responsablemente y esto es un trabajo de largo plazo. Es un proceso, no es una, dos o tres reuniones, es un proceso y son diálogos que hay que charlarlos en democracia y en democracia este tipo de acercamientos son importantes y fundamentales, para generar lo que la ciudadanía está pidiendo, una alternativa seria y responsable que termine con el régimen masista en 2025”, afirmó Urquidi en una rueda de prensa.

El lunes de esta semana, el exministro y exalcalde de La Paz Ronald MacLean reveló la existencia de un “pacto secreto” entre líderes de la oposición boliviana, el mismo que había sido acordado en una reunión que había tenido lugar en Washington, Estados Unidos.

Según la exautoridad, en este pacto, en el que había participado Samuel Doria Medina, se plantearon desafíos significativos para la transparencia y la democracia en el país. Esta declaración la emitió al portal Cabildeo Digital. También se conoció que en ese encuentro participaron el asambleísta cruceño Zvonko Matkovic y el diputado Carlos Alarcón (CC).

“Yo sé que Samuel estuvo aquí en Washington, y que se ha firmado un pacto secreto entre dos o tres candidatos tradicionales para hacer sus cosas. Bueno, esta cosa no puede ser entre tres o cuatro paredes, no puede ser ‘yo te doy, tú me das este Ministerio’. No. Tiene que ser abierto, ventilado, transparente, democrático”, dijo MacLean desde la capital de EEUU.

Al respecto, Urquidi dijo que esta reunión se hizo en función a lo que la gente demanda desde hace mucho tiempo, que es que la oposición converse y genere una alternativa seria con miras a las elecciones generales del próximo año.

“En este momento se trabaja en la misma línea y el descalificar, el satanizar a este tipo de reuniones y acercamientos de diálogos no le hace bien a la democracia, mucho menos a la posibilidad de generar estabilidad”, acotó Urquidi.

El legislador opositor dijo que desconocía quién había convocado a esa reunión, pero destacó el interés de dialogar y discutir la posibilidad de generar un bloque de oposición.

“Está claro que no trata de generar un bloque excluyente, ahorita es importante comenzar a discutir y generar coincidencias, pero el objetivo es que la mayor cantidad de opositores y líderes de sectores puedan sumarse. Estoy seguro de que este primer acercamiento que haya existido no entra en la lógica de excluir, de dejar cerrado y de que nadie entra. Lo más saludable es que se generen espacios en las que participen la mayor cantidad de opositores”, añadió.

El encuentro, sin embargo, fue criticado por el también diputado de Comunidad Ciudadana Marcelo Pedrazas, quien consideró que fue un error que se haya realizado en Estados Unidos.

Además, dijo que la unidad se debe dar a partir de quienes quieran derrotar al MAS y plantear “de verdad” un nuevo modelo de Estado.

“No se va a dar la unidad porque se junten tres o cuatro personas y empiecen a repartirse las pegas como suele hacer el oficialismo (…) Más allá de tres viejos políticos yo creo que son tres personas con las mismas ideas viejas”.

