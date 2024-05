‘Vencer al MAS’: opositores, citas ‘discretas’ y el mapa para el 2025

Con miras a los comicios, se reúnen, buscan alianzas y piden la confianza de la ciudadanía. Otros, más cautos, prefieren apartarse. Así se “pinta” el tablero preelectoral.

Los mecanismos de la oposición para darle batalla al Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2025 están en marcha: reuniones con tinte un tanto hermético fuera del país, alianzas que se van articulando entre personajes que ya tienen amplia carrera en la política y voces que se decantan por no ser parte de tejidos opositores que quieran simplemente “pegarle” al Gobierno porque sí.

Algunos rostros de la política, como por ejemplo el de Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, consideran que electoralizar el escenario de forma prematura no es lo adecuado.

Otros personajes, como Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, entienden que es momento de crear las condiciones para que la oposición se una y se encolumne bajo una sola propuesta.

Otros, como Amparo Ballivián, ya integran alianzas nuevas y las promueven con el fin de que emerja un “candidato único” capaz de ofrecerle pelea al masismo en el cuarto oscuro, el día de las elecciones.

El “tablero” preelectoral va mostrando sus primeros movimientos de fichas de cara a la población.

A continuación, te acercamos un pantallazo sobre las ideas de los actores políticos, los precandidatos y las alianzas que se forman.

“NO DEBE GANAR EL MAS”

Amparo Ballivián, la cara visible del proyecto Bolivia de otro modo con miras a las elecciones de 2025, está segura de que el partido azul debe ser derrotado. En esa línea, firmó, la semana anterior, un documento con otros líderes opositores para definir un único frente.

“Lo principal es que todos estamos de acuerdo en que el 2025 no debe ganar el MAS. Pensamos que solamente puede ganar la oposición si se elige un candidato único”, explicó la mujer, en la conferencia de prensa de presentación del grupo identificado como “oposición no tradicional”.

Lo que propone esta agrupación es la elección de un método a través del cual los votantes opositores escogerán al hombre o la mujer que irá como candidato o candidata indiscutible.

“Si me gana Carlos (Mesa), lo voy a apoyar sin pedir que me den cuatro diputados, tres senadores, dos ministerios. Nada”, dio su palabra la precandidata.

“UNA JUNTUCHA, NO”

Vicente Cuéllar, cabeza del proyecto Cambio 25 y también integrante del grupo de “opositores no tradicionales”, reveló que las reuniones y encuentros con otros políticos, como el empresario Samuel Doria Medina, son normales.

Eso sí. Adelantó que el objetivo no es consolidar una “juntucha”. “Hay que buscar una unidad no en torno a una persona. Lo que buscamos es construir una nueva Bolivia. No entramos a ser una juntucha. Son reuniones que se están dando con algunos actores que tienen alguna perspectiva a nivel nacional”.

“NO SOY DE EXTREMOS”

Manfred Reyes Villa decidió apartarse de las alianzas opositoras y de la idea de que la oposición debe “atacar” al Gobierno en todo momento.

Por lo pronto, el Alcalde cochabambino no tiene en mente contribuir al panorama electoral. Se enfoca en su gestión.

“¿Opositor a qué? ¿Al gobierno?, ¿a la democracia? Soy una persona racional. He madurado bastante políticamente hablando. Quieren que esté todo el momento golpeando al Gobierno, ¿ese es el opositor? Yo no soy ni de un extremo ni del otro. No tengo tiempo para estar atacando. Ya ese tipo de oposición el país no quiere. Ya no (debe existir) la oposición tradicional, que el que golpea más fuerte es el opositor”.

Su postura le valió muchas críticas por parte de precandidatos rumbo a 2025. Vicente Cuéllar fue uno de los que le dedicó algunas palabras.

“Si él (Reyes Villa) no quiere formar parte de esa unidad, se respeta. Tendrá sus razones. Si está cerca del MAS, también tendrá sus razones. Los que no firmen este documento (de alianza) seguramente van a demostrar que no quieren trabajar en unidad”, sentenció el cruceño.

“PRIMARIAS, SÍ, PERO SOY REALISTA”

Jorge Tuto Quiroga apuesta por la unidad de la oposición, pero con objetivos claros.

“Escucho decir: hay que sacar al MAS. No. Hay que salvar la patria digitalizando el país, reconstruyendo las instituciones, luchando contra el narcotráfico, recuperando la soberanía. Me parece que lo primero que hay que ver es qué antes que quién. Es deseable la máxima unidad posible, pero si revisamos la historia de Bolivia, siempre ha habido en la papeleta seis, ocho o nueve postulaciones. Siempre hubo una tendencia a concentrar el voto. Eso se va a repetir”, analizó el expresidente.

Sobre primarias abiertas, Quiroga reflexionó que, dentro de las democracias, las primarias son “lo mejor”, pero aclara que él es realista. “En principio soy favorable a las primarias, pero también soy realista”, sostuvo, entrevistado por José Pomacusi.

“NO ESTÁN PORQUE TIENEN MIEDO”

El exfiscal y líder de Frente de Reconstrucción de la Patria, Jaime Soliz, el mismo que se anima a proponer que si llegara a ser presidente cortaría toda relación con Cuba en su “segundo día de gobierno”, llamó a una cumbre de líderes opositores para el 21 de este mes. Invitó a Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Claudio Luna, Rodrigo Paz, Samuel Doria Medina, Chi Hyun Chung, Manfred Reyes Villa y Eliseo Rodríguez. No asistió ninguno a La Paz.

Eso le decepcionó. Igual que Cuéllar, Soliz quiso generar un encuentro de opositores, pero no tuvo buenos resultados.

“Los hemos esperado aquí como hombres de honor, como mujeres de honor. Los hemos invitado con anticipación. Nuestro lema para unir a los bolivianos, pensando que iban a estar ellos, es unidad por Bolivia ¿Por qué no se quieren unir? ¿Por egos personales, por ambiciones de grupo o porque prefieren unirse a ocultas en Estados Unidos? Los que no están aquí no tienen voluntad de tomar el poder para el país. A ellos les interesa tener sus pequeñas bancadas para seguir negociando con el MAS, como lo han hecho Comunidad Ciudadana y Creemos. No están aquí porque tienen miedo de que les digamos ciertas verdades”.

“ESTE ES EL INICIO DE UN CAMINO”

Agustín Zambrana, cabeza del movimiento El Búnker, es parte, del mismo modo que Amparo Ballivián, Antonio Saravia y otros, de la nueva alianza opositora “no tradicional”. En su cometido de conseguir apoyo de la ciudadanía, el también abogado aseguró que “es la primera vez que la unidad se hace desde la ciudadanía”.

“¿Se imaginan que de este proyecto salga un potosino, una orureña o un beniano como líder? Esa sería la ilusión que queremos conseguir. Este acuerdo es el inicio de un camino que va a ser difícil, pero es histórico. Pedimos la confianza y participación activa de todos para tener un solo candidato, sin juntuchas.

Según Zambrana, también Carlos Borth, el liberal Antonio Saravia, el grupo de Rodrigo Paz, Leopoldo López, Germán Gutiérrez, algunos militantes de Creemos y Comunidad Ciudadana integran la alianza.

Samuel Doria Medina, por su parte, estuvo presente en Estados Unidos y compartió con algunos personajes políticos de la oposición boliviana.

“Están haciendo una novela de nada. Me han invitado a una reunión, como a muchas que he ido al exterior, y está claro que cuando tenga que darse la unidad se dará, pues, en Bolivia”.

