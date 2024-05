Parafraseando la frase que “habría dicho” Galileo Galilei en su “abjuración o retractación” ante el tribunal de la Santa Inquisición en 1633, acerca de su alegato copernicano heliocéntrico: “Eppur si muove” (y sin embargo se mueve), expresaré que… no sabemos si hubo “reunión secreta” en EEUU, aprovechando la reunión de la Fundación Jucumari, que se convocó para hablar de DDHH en Latinoamérica y Bolivia, pero es un hecho que el masismo entero ya se puso nervioso y… eso es bueno

Los lectores deben recordar a Gustavo Toyico (Torrico) y sus advertencias: Si quieden decoged a sus hijos muedtos (o algo así)… refiriéndose a la presencia de la juventud paceña que salió a las calles a protestar, tras del fraude del 2019. Pues, la misma versión de Gustavo Torrico, el ex evista recalcitrante que ahora es militantemente “arceista” (suena más comprometido con el presidente con todo el apellido)… salió a decir que “Hagan lo que hagan, no se van a unificar, son intereses particulares que siempre han manejado, tienen una escuela de ‘juntucha’ muy profunda en la que se mueven, y para ellos la unidad significa las repartijas del Estado” (https://television.unitel.bo/portada/noticias/hagan-lo-que-hagan-no-van-a-unificarse-dice-viceministro-torrico-sobre-supuesta-reunion-de-opositores-en-eeuu-FB11985990)

“No tienen proyecto… que nos digan qué alternativa ofrecen al pueblo frente a lo que nosotros hacemos” (mismo link) para terminar agregando que este tipo de reuniones no le causan “importancia y preocupación” al entorno del presidente Luis Arce.

Y yo digo… para no preocupar al entorno, ocuparon muchas horas frente a pantallas del medio que se haya cruzado, sin que los veamos reírse … desempolvando la muchas veces acudida muletilla: “es para separar el país”, esta última dicha desde ambos lados del masismo, dando la impresión de que es tan grande la preocupación en los “irreconciliables” que, lo que no pudo el sentido común político, a lo mejor lo puede lograr el miedo a que aquello que “causa risa” y, termine juntando los retazos que quedan del proyecto inicial del masismo, dejando a Evo Morales arrinconado o candidato a diputado, lejos de la línea sucesoria (es derrota, en los 2 casos).

Es un hecho: el prácticamente acabado proyecto masista (Arce no es ni de cerca un continuador) tiene miedo de que esto ocurra; ellos son conscientes de que están gobernando porque “los que están al frente”, llámese derecha, centro o lo que les dé la gana de llamar, no tuvieron el tino de lograr la unidad posible y no porque sean la fuerza electoral que llegaron a ser hasta el 2014, antes del fraude del 2019. Pero ese es otro tema.

El encuentro de la Fundación Jucumari, presidida por Jhanise Vaca Daza no tuvo el objetivo político de lo denunciado o avisado pero el reguero de comentarios y reacciones es como si se hubiera hecho y no tiene nada de malo. Es más, el diputado Jefe de Bancada de CC, Enrique Urquidi aseguró que hubo una reunión, entre Zvonko, Doria Medina y el diputado Alarcón para explorar la “unidad” para 2025 y si se hizo es bueno que se haya hecho, porque es obligación de los políticos de oposición “sondear” posibilidades democráticas siempre; en el caso boliviano con más razón: es bueno saber si hay alguna chance de hacer o lograr unidad.

Leo con preocupación a gente que es insospechada de ser masista, criticar una reunión de ese tipo fuera de nuestras fronteras, acudiendo al “nacionalismo” de creer que esos temas se los trata en el país, cuando todos sabemos que la primera candidatura de Evo Morales se terminó de cerrar en Venezuela y Cuba, desde donde salieron los billetes, que fueron tantos que Morales se atrevió a devolver el financiamiento de la Corte Electoral, pero no fue solo plata, fueron asesores de varios países, como los españoles de Podemos/Iglesias , esos mismos que estuvieron en Sucre, asesorando la Constituyente y en cada una de las elecciones de Morales; incluso en la preparación del fraude, cuando se contrató a los mexicanos… y ahí no hay “purismo nacional”… ahí vale el internacionalismo, no?

Y dónde se hizo la UDP? No fue en Venezuela, asesorados los ejecutores de la alianza o convergencia democrática, por Carlos Andrés Pérez? Y se hizo y ganó 2 elecciones aunque el resultado del gobierno no hubiera sido lo que se buscaba, por la crisis económica que dejó el militarismo Garciamesista y, reconozcámoslo, la internacional que terminó componiendo el plan de ajuste del 1985, con el DS 21060.

Y si hablamos del 21060, pasemos a la vereda del frente; a la orilla de “la derecha” y recordemos dónde se contrató a Jeffrey Sachs. No fue en EEUU? Y el plan inicial era para Banzer y lo aplicó Paz, que lo diga el propio Ronald Mac Lean… pero antes… vamos más atrás, bueno? Y el Plan Bohan? (1942) y el Código Davenport (1956), en el gobierno de la “revolución nacional”?; no tuvieron siquiera el cuidado de cambiar el nombre del Código, que es el del bufete que lo hizo y nadie se rasga las vestiduras… y ahora aparecen hasta diputados de CC a decir que es un desacierto conversar de política nacional en EEUU !! Joder que hay “puristas mentecatos en este país” ¡!!

Políticos que se “juntan” en un mismo lugar así se los haya convocado para otra cosa y no se reúnen para hablar aunque sea “de pasada” del mal momento político y de temas importantes, son un desperdicio; es inaceptable que estén en contacto por 3 días (20 a 24 de marzo) y no se les ocurra reflexionar de lo que está pasando en el país, sabiendo que se tiene al TCP tomado por el gobierno, como si este fuera un elemento “suelto” o independiente del Sistema Judicial autoprorrogado y la importancia que el mismo está tomando para el poder ejecutivo porque por sí solo se ha convertido en el “contrapeso” del Legislativo, al que ya no controla el “arceismo”, dan la sensación de no ser políticos .

Este es un tiempo de acción política las 24 horas del día; el gobierno está en problemas porque Arce no es convocante en la sociedad civil (dicen algunos encuestadores que sólo llega al 19%); el presidente solo se mueve dentro del corporativismo político masista, en la CSUTCB, la desprestigiada COB, las “Bartolinas”, los Interculturales (violentos y cuasi guerrilleros, extorsionadores) y otros que conforman el “Pacto de Unidad” pero, repare quien lee estas letras que fuera de lo citado, el gobiernismo no logra generar opiniones favorables de nadie, así sean “independientes de izquierda” (si salen después de este texto, serán sospechados de cualquier co$a).

Pero no es sólo eso; no preocupa acaso que el Ministerio Público y la policía (FFAA también) sean parte del “aparato político” manejado por Arce que de cuando en cuando viaja a Cuba y Venezuela a recibir guía política y probablemente instrucciones de sus asesores internacionales?; Cuba lleva 60 años peleando contra EEUU y no los pueden tumbar, no es despreciable la acumulación que tiene; no lo ven así los políticos “democráticos”?. En serio, el momento no los lleva a usar ese espacio?

Aprovechar los momentos como los de marzo pasado brinda una oportunidad que no se tiene acá en el país; repárese que si Ronald Mac Lean no hubiera citado en evento y quiénes estaban, el gobierno no lo hubiera sabido; caso contrario estuviera hablando de “conspiraciones imperiales” y, cuando lo supieron salieron a hablar disparates.

Podemos creer que CMesa, Samuel Doria medina, Tuto Quiroga, MRVilla y Zvonko Matkovic por citar a algunos, pudieran reunirse en sigilo (las conversaciones de este tipo, hasta saber si se puede llegar a algo, son muy secretas) en alguna parte de este país sin que el gobierno las denuncie e invente conspiraciones? No, no lo pudieran hacer; definitivamente no, de manera que, si se dan eventos como el citado, debieran ser aprovechados, porque su solo anuncio incomoda al poder… y aunque “se rían” (eufemismo), se preocupan, señal de debilidad y temor.

Por eso es que es bueno decir que: algo se mueve; ojalá en dirección correcta; así sea para “buscar fuera de los que hay”, aunque esa es otra cosa.

Carlos federico Valverde Bravo

Fuente: eju.tv