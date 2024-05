Ya está en casa: Aparece la madre del niño perdido en un minibús de La Paz

La Policía entregó al pequeño de 5 años a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y encontraron a su madre que también lo buscaba.

Fuente: Red Uno

La Paz, Bolivia.-

Después de varias horas desde que la Policía rescató a un menor de 5 años, que había estado circulando solo en un minibús de la ciudad de La Paz, finalmente se logró encontrar a la madre, misma que estaba en busca de su hijo, pues había salido de su domicilio mientras ella no estaba.

Según cuenta la madre, el menor que padece de autismo, se encontraba en casa cuando ella salió a su puesto de venta, horas después, su hija mayor la llamó y preguntó por su hermanito, pues no lo encontró en casa, entonces habría empezado la búsqueda del pequeño.

“Esta mañana se había salido de mi domicilio, y mi hija mayor me llama preguntando si yo estaba con mi hijo, y le dije que no, yo estaba vendiendo en la 16 de julio, la vecina de mi casa tiene cámara y rogué para que me dejen ver, y pudimos ver que mi hijito había salido del domicilio a las Hrs 07:50 rumbo hacia la avenida Cívica, de ahí había tomado el minibús y de ahí le habían remitido a la Policía y a la Defensoría”, contó la madre del niño.

La madre dijo que se encontraba buscando al menor y que un vecino le había dicho que el pequeño llegó a subirse a un minibús llevando un juguete.

“Es la primera ves q se sale de casa, él tiene autismo, no habla, no dice ni su nombre”, añadió la madre.

La mujer agradeció a la Policía y el gesto del conductor que lo encontró, pues estaba muy preocupada por el paradero de su hijo.

“La verdad estoy muy agradecida con la Policía y Defensoría por haber rescatado a mi bebé porque yo no sabía en qué manos iba a caer”, dice la madre con la voz entrecortada.

Después de una evaluación, el menor fue devuelto a la madre y retornaron a su domicilio, recomendaron a los padres de familia, tener más cuidado con sus hijos.