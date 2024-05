Yacuiba: La escasez de medicamentos encarece los tratamientos renales

En Yacuiba se tuvieron que prestar 190 unidades de Heparina Sódica del Centro de San Andrés para evitar el desabastecimiento, y en las farmacias este medicamento y otros han subido de precio

Fuente: https://elpais.bo

La escasez de dólares ha repercutido negativamente en la importación de varios productos, uno de ellos son medicamentos. Aunque de momento el sector farmacéutico asegura el normal abastecimiento, es claro que el costo de los mismos ha incrementado y en consecuencia esto ha encarecido el tratamiento médico de pacientes con enfermedades de base, así lo confirman los enfermos renales.

“Desde el 10 de abril venimos sufriendo por la falta de medicamentos”, señaló Roberto Fernández, representante de la Asociación de Pacientes Renales, a tiempo de relatar lo que sucede en Yacuiba.

Fernández explicó que los pacientes renales suelen utilizar medicamentos como la Heparina Sódica, que se usa para dializar, sino las personas no pueden ser sometidas a diálisis. Sin embargo, enfatizó que desde el 10 de abril ha empezado a escasear en esta parte de la Región del Chaco, y en las farmacias ha subido de precio. Antes se conseguía en 46 bolivianos, ahora su costo llegó a superar los 100 bolivianos.

Por si fuese poco, Fernández señaló que aprovechando esta situación una farmacéutica ha vendido medicamentos adulterados, pues el producto tenía como fecha de vencimiento abril del 2023, dato que pretendió adulterar. Enfatizó que esta situación fue puesta a conocimiento de la Red de Salud de Yacuiba, pero que no se asumió ninguna acción.

“En una reunión con la Secretaría de Salud nos han dicho que los precios en el mercado estaban elevados a lo que ellos tienen por norma para comprar, creo que ellos tienen como precio máximo para comprar a 44,3 bolivianos, y aquí nosotros pedíamos agilidad porque hay pacientes con catéter y necesitan una por diálisis, y había pacientes que necesitan tres a la semana y este medicamento se conseguía a 100 bolivianos, a la semana son 300 bolivianos”, expuso.

Manifestó que esta situación irregular con el abastecimiento de medicamentos se arrastra desde el mes de febrero. Enfatizó que en esta oportunidad para evitar un desabastecimiento total, se han tenido que prestar 190 unidades de Heparina del Centro de Hemodiálisis de San Andrés de la provincia Cercado, que solo abastecerá para una semana y media.

“Somos 44 pacientes en Yacuiba, 15 de ellos son con catéter, no sé cuánto más grave se va a poner esto. No hace más de dos días que representantes del interior del país estaban advirtiendo que no podían pillar Heparina, ni siquiera en farmacias, y esto te empieza preocupar, porque como paciente si no dializamos se complica la vida”, relató.

Para conocer cómo está la realidad de los pacientes enfermos con cáncer y quienes padecen de diabetes, El País intentó contactar a los representantes de estos sectores vulnerables de la población, pero no se pudo lograr la entrevista. Sin embargo, por versiones de los mismos trabajadores en salud del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), la situación es similar a la de los enfermos renales.