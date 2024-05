YLB habilita a 21 proponentes y 22 propuestas de proyectos sobre recursos evaporíticos en siete salares

La empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) habilitó a 21 proponentes y 22 propuestas de proyectos para la tercera fase de la segunda convocatoria internacional de “Expresiones de interés sobre el desarrollo de proyectos y tecnología para el aprovechamiento de recursos evaporíticos” en siete salares del país.

“Dentro de la Fase II, de la convocatoria internacional de ‘Expresiones de interés sobre el desarrollo de proyectos y tecnología para el aprovechamiento de recursos evaporíticos’, 21 proponentes y 22 propuestas de proyectos quedan habilitadas para la siguiente fase”, informó YLB en un comunicado.

Según el reporte, en la Fase III, los proponentes habilitados deben acreditar su capacidad financiera para ejecutar los proyectos propuestos en los siguientes 10 días hábiles, desde su notificación, presentando sus estados financieros auditados de los últimos cinco años.

Además de la calificación de riesgo emitida por entidades de reconocido prestigio internacional que tenga una calificación mínima de Nivel A3 (en la escala de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI) o su nivel equivalente, en caso de tratarse de cualquier calificadora de riesgo nacional o internacional.

“La documentación será verificada por YLB bajo la metodología cumple/no cumple y se notificará los resultados a través de correo electrónico, hasta cinco días hábiles, de acuerdo a convocatoria”, explicó la estatal.

Las 22 propuestas son de las empresas proponentes: Hong Kong CBC Investment Limited Sucursal Bolivia, Tecpetrol S.A, Energía de Litio SPA, Eau Lithium Pty Ltd, Actaris Bolivia de Juan Carlos Bechara Mukled Unipersonal, Qinghai Citic Guoan Science And Technology Developmen Co., Ltd.

Además de Clontarf Energy Plc, China Machinery Corporation Sucursal Bolivia, China Machinery Corporation Sucursal Bolivia, Protecno S.R.L, Xi’an Lanshen Nuevos Materiales y Tecnologias S.A., White Salar Ltd, Li3 Energy Holding, S.L, America Baocheng Desarrollo y Tecnología del Salar S.R.L.

Watercycle Technologies Limited, Uranium One Group, Joint-Stock Company (U1 Group Jsc), Sep Salt & Evaporation Plants Ltd., N2E Materials Co., LTD, Eramet S.A, Lithium-For-Earth Inc./Hydro Lithium Inc./Lithium Plus Inc., Lithium One Bolivia Rosatom y Ad-Infinitum SPA.

Sobre la II convocatoria

En enero del presente año, YLB lanzó la segunda convocatoria internacional para nuevos proyectos de recursos evaporíticos en siete salares de los departamentos de Potosí y Oruro: Uyuni, Coipasa, Pastos Grandes, Capina, Cañapa, Chiguana y Empexa.

Los principales requisitos de la convocatoria son el cumplimiento del modelo de negocios boliviano sobre los recursos naturales, el respeto a las comunidades y pueblos campesinos donde se desarrollarán actividades y al medio ambiente y a la Madre Tierra.

Esta segunda convocatoria es resultado del interés que manifestaron “numerosas empresas internacionales”, en diferentes reuniones con las autoridades del Gobierno nacional, de participar en la industrialización de los recursos naturales de Bolivia.

En el marco de la industrialización del litio, la primera convocatoria fue lanzada por YLB en abril de 2021 y tras un proceso de selección público y transparente se firmaron convenios con empresas chinas y una rusa para la construcción de plantas de carbonato de litio.

